Figo, leyenda portuguesa, frena en seco a periodista colombiano tras la debacle entre Santos y Cristiano Ronaldo, ¿qué pasó?

Como un mazazo monumental, así catalogaron en Portugal la derrota de su selección este sábado a manos de Marruecos. Los lusos cayeron por la mínima diferencia y se despidieron de Qatar 2022, poniendo fin de paso a la leyenda de Cristiano Ronaldo que se despidió entre lágrimas del estadio Al Bayt.

A pesar de los innumerables intentos por conseguir el empate, Portugal no pudo romper el cerrojo marroquí que fue liderado por el golero Bono, máxima figura del encuentro.

Ante esta eliminación, las críticas no se hicieron esperar en contra del entrenador portugués, Fernando Santos a quien acusan como “el máximo responsable” de la caída por dejar afuera a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, por un largo tramo del juego.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar. - Foto: Getty Images

Luego de ello, una serie de rumores empezaron a aparecer en redes sociales sobre lo que parecía una de las críticas más lapidarias en contra del técnico Santos.

El supuesto encargado de haber hecho las duras palabras había sido el legendario jugador Luis Figo, quien según el periodista Samuel Vargas había asegurado lo siguiente: “No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganarle a Suiza? Excelente. ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a CR7 en el banquillo fue un error total, esta derrota fue responsabilidad del entrenador”, publicó el comunicador en su cuenta de Twitter.

El trino hecho por el comunicador colombiano generó revuelo en redes sociales, tan así, que llegó al propio exjugador portugués que salió de inmediato a desmentir estas afirmaciones y arremeter contra Vargas. “Caro Samuel Vargas ¿quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!! No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mías!! Protagonistas son los que hacen la diferencia”, publicó Figo citando el trino que fue borrado.

Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Se quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!!

No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mias!!

Protagonistas son los que hacen la diferencia 😉 https://t.co/EQD3uJTKQR — Luís Figo (@LuisFigo) December 10, 2022

Santos responde por la suplencia de Cristiano

Ante los señalamientos en su contra, Fernando Santos salió a dar la cara y aclaró el por qué dejó a Cristiano por fuera de la nómina titular en un partido tan importante.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, dijo Santos tras el encuentro.

En cuanto a la eliminación, el estratega aseguró que “duele igual (haber perdido con Marruecos), salir del Mundial siempre duele”, dijo el entrenador, de 68 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.

“Siempre hubo mucha voluntad, confianza, pero no pudieron lograrlo. Tuvimos algunas situaciones, pero no lo conseguimos. Los jugadores trabajaron mucho”, agregó.

“En el segundo tiempo mejoramos el juego, queríamos tener más movilidad y ayudar a los jugadores a pasar a través de la defensa. Creamos cuatro o cinco situaciones, pero no marcamos. A veces tienes que tener un poco de suerte y hoy no tuvimos”, añadió el seleccionador luso en rueda de prensa.

Respecto a su futuro, Fernando Santos afirmó que “cuando vuelva a Portugal hablaremos (con el presidente de la Federación, Fernando Gomes) sobre lo mejor para Portugal”.

“Esta generación no termina aquí y tendrá la oportunidad de hacer cosas buenas por el fútbol portugués, hoy demostró su capacidad”, concluyó Santos, tratando de sacar algo positivo de su paso por el Mundial de Qatar.

En el que pudo haber sido su último partido en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego envuelto en lágrimas. Cabe recodar que el luso se hizo en este Mundial con el récord de haber sido el único jugador en la historia en marcar en cinco ediciones de citas orbitales.

Ahora, Cristiano deberá sentarse a evaluar su futuro para lo que viene en 2023, pues vale recordar que justo cuando se disputaba el Mundial de Qatar, su club, el Manchester United decidió terminar su relación laboral.