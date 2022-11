Manchester United se harta de Cristiano Ronaldo y avisa acciones legales para sacarlo del club

La semana turbulenta de Cristiano Ronaldo está a punto de terminar con dos incógnitas sobre su futuro. La primera surgió este jueves al deslizar que se retiraría si logra el título del Mundial Qatar 2022, noticia que tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, que recuerdan otras entrevistas del pasado en las que había asegurado apuntar a los 40 años como la fecha límite de su carrera.

La segunda vino por cuenta del Manchester United que, molesto por las declaraciones del portugués contra el club y el cuerpo técnico, advierte que iniciará un “proceso” de “respuesta” a esta situación, sin dar más detalles de lo que tienen en mente.

The Athletic apunta a que este último comunicado es un aviso de acciones legales contra Cristiano, en el que pretenden finalizar el contrato de manera unilateral por no haber cumplido alguna de las cláusulas, que tienen que ver con apariciones en medios de comunicación para hablar sobre situaciones internas de los red devils.

El Manchester aseguró que “no hará más comentarios hasta que este proceso llegue a su fin”, es decir, de acuerdo a lo que analizan medios ingleses, no se volverá a hablar de CR7 hasta que se logre la ruptura del contrato que lo liga a la institución hasta mediados del próximo año.

ℹ️ Comunicado de Manchester United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 18, 2022

Relación rota

Lo cierto es que los síntomas de una ruptura ya son más que evidentes. Después de todo el revuelo que generó su entrevista con Piers Morgan, la dirigencia del Manchester United ordenó retirar todas las imágenes de Cristiano de la fachada de Old Trafford, algo que hace unos meses, cuando logró clasificarlos a Europa League, era totalmente impensado.

Las declaraciones sobre los manejos de la dirigencia y las decisiones que se han tomado para la elección de los últimos entrenadores calaron fuerte en la cúpula de los red devils, que ya perdieron la paciencia con el atacante luso.

Aun si Ronaldo decidiera quedarse, sus palabras contra Erik Ten Hag, actual técnico del United, harían difícil que vea minutos después del Mundial. “No le tengo respeto, porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, lanzó.

Erik Ten Hag y Cristiano Ronaldo han tenido una relación tensa desde el día 1 - Foto: Getty Images/Jan Kruger

Ni siquiera los directivos que lo llevaron de regreso el año pasado se salvaron de sus dardos. “Tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal. En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo están”, dijo CR7.

Citando un histórico pintor español, lanzó un preocupante mensaje sobre la solución que permitiría el cambio a la situación del club al cual pertenece: “Como dijo Picasso, hay que destruirlo para reconstruirlo (la cita exacta del artista fue: ‘Todo acto de creación es primero un acto de destrucción’) y si comienzan conmigo, para mí, no es un problema”.

Bastante afectado sobre la situación, confesó: “Amo al Manchester United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren hacerlo diferente, tienen que cambiar muchas, muchas cosas”.

Lo que más le duele al portugués es haber perdido el cariño de la afición, que está dolida por su actitud desafiante y el par de veces que ha preferido abandonar el estadio antes de apoyar a sus compañeros desde el banquillo. “Son las cosas más importantes en el fútbol. Tú juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Siento que cada vez que salgo, cuando camino por la calle, la afición se me acerca y aprecia lo que hago por el fútbol”.

“La afición para mí lo es todo. Es por eso que doy esta entrevista, porque creo que es el momento adecuado para decir lo que pienso”, terminó.