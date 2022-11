Cristiano Ronaldo se rinde en elogios a Lionel Messi y habla de su relación con él

El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia este jueves al conocerse la segunda parte de la entrevista con el periodista Piers Morgan que se dio en los últimos días. En esta oportunidad, el astro luso habló sobre el futuro de su carrera deportiva y de su rivalidad con el argentino Lionel Messi a pocos días de dar inicio al Mundial de Qatar 2022.

Apartando el tema del Manchester United, equipo al cual acusó de haberlo “traicionado”, Ronaldo habló sobre Qatar 2022, cita que podría ser su última a nivel profesional si su país queda campeón.

“Soy muy optimista. Tenemos un entrenador fantástico y tenemos una buena generación de jugadores. Tengo muchas ganas de ir, una Copa del Mundo increíble. Soñé con eso (ganar un Mundial). Va a ser difícil. Extremadamente difícil. Pero todo es posible. Pero, por supuesto, vamos a competir”, dijo en una parte el jugador.

En Portugal esperan que Cristiano esté disponible para el debut mundialista - Foto: AP

Para Ronaldo, la motivación está intacta a pesar de que esta temporada no ha sido su mejor, pues no ha tenido mucha continuidad en el club inglés, siendo relegado a ser suplente en varias ocasiones.

Ante ello, el luso contestó a los que dudan de su nivel, asegurando que “lo que dicen los últimos tres meses es completamente basura y está mal. Dicen que me ofrecen esto y aquello, y dicen que muchos presidentes y directores me rechazan. Es una completa mentira, mienten, porque esto no es lo que pasó. Tengo muchos clubes, no muchos, unos cuantos clubes que quieren que fiche y no fui porque me siento cómodo aquí. Esta es la verdad”.

CR7 se rinde a Messi en elogios

Sacando a un lado el tema personal y profesional, Ronaldo fue cuestionado por su mayor rival y a la vez motivación, Lionel Messi. El astro portugués no dudó en elogiar al jugador argentino, que también participará por última vez en un mundial.

Ronaldo aseguró que Messi es “un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol”.

Para el delantero del Manchester United, Messi es uno de los mejores jugadores de la historia junto a Zídane, exjugador y entrenador que marcó parte de la carrera de Ronaldo en el Real Madrid.

Por lo pronto, tanto Messi, como Ronaldo sueñan con levantar la Copa del Mundo en Qatar. Esta es la última oportunidad para ambos jugadores que en su alto palmares futbolístico solo les falta levantar este trofeo con su selección.

Cabe recordar que Cristiano se coronó campeón con Portugal en el año 2016 de la Eurocopa al vencer a Francia en la final, mientras que Messi lo logró con Argentina en el año 2021 cuando vencieron a Brasil.