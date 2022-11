Cristiano Ronaldo sorprende al mundo al hablar sobre su retiro del fútbol justo antes del Mundial de Qatar

Cristiano Ronaldo sigue generando revuelo a pocos días de disputarse el Mundial de Qatar 2022. El astro luso hace pocos días concedió una entrevista con el periodista Piers Morgan en la que, además de tocar los temas del Manchester United, club del que parece tener pie y medio afuera, también habló sobre el panorama de su carrera deportiva y lo que viene después de la cita orbital.

En sus cientos de logros a nivel deportivo, a Ronaldo le resta ganar un Mundial con su selección Portugal, y Qatar sería la ocasión ideal para lograrlo. Para el delantero, este será su quinto evento futbolístico y posiblemente el último.

Así lo anunció en las últimas horas, cuando aseguró que si su país quedaba campeón del mundo, confirmaría su retiro como profesional, dejando una noticia mundial.

“Es difícil de decir ahora mismo, es porque, nosotros, mi estado de ánimo es ahora mismo a la Copa del Mundo. Probablemente sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo, o lo que sea. Nadie es perfecto. Episodios en la vida que todos tenemos es parte de los seres humanos, es parte de mí para ser un ser humano y padre también. Siempre cometeré errores. Pero no lo sé, es difícil decir ahora mismo qué va a pasar con el Mundial, porque mi atención está puesta en el Mundial, en la selección de Portugal”, aseguró.

Atención. Cristiano Ronaldo anunció que se RETIRA del fútbol profesional si Portugal sale campeón del mundo en Qatar. pic.twitter.com/rRj63yaDFa — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2022

“Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad... pero no lo sé, no conozco el futuro”. No obstante, Cristiano se retirará de Portugal si consigue levantar la Copa del Mundo: “Sí, me retiraré. Al 100 %”.

A pesar de que varios meses atrás había asegurado que seguiría compitiendo, solo ganar el trofeo detendría su ambición de gloria y pondría fin a una laureada y exitosa carrera.

“Aún sigo motivado. Mi ambición está bien alta”, dijo Cristiano durante una gala de la Federación Portuguesa en la que fue premiado por ser el máximo goleador de la selección nacional en el pasado mes de septiembre.

“Estoy en la selección rodeado por muchos jugadores jóvenes. Quiero estar en el Mundial y en la Euro. Quiero comprometerme ahora”, añadió.

Con la mira en Qatar a pesar de estar enfermo

Cristiano Ronaldo ha aquejado de una gastritis después de haber aprovechado el parón internacional para saldar cuentas con su club Manchester United. “Padece una gastritis (...) y no se entrenará hoy (miércoles) por ese motivo”, explicó el seleccionador Fernando Santos, precisando que el capitán de la ‘seleçao’ “seguramente no estará listo” para el duelo de este jueves (el partido ya se jugó y Portugal venció 4-0 a Nigeria).

La inestabilidad provocada por la situación de Cristiano no hace más que acrecentar las dudas sobre la capacidad de Portugal para hacer un buen torneo. “Estamos todos acostumbrados a gestionar una gran presión, no creo que eso suponga más para nadie”, quiso tranquilizar el martes en rueda de prensa el centrocampista ofensivo João Mario.

“Concentración total y absoluta en el trabajo con el equipo nacional. Un grupo unido, con un solo objetivo: ¡realizar el sueño de todos los portugueses!”, prometió Cristiano en las redes sociales.