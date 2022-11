Cristiano Ronaldo reveló el equipo que “hizo todo por ficharlo” antes del Manchester United

La charla con el periodista Piers Morgan ha dejado un sinnúmero de titulares en el mundo y reacciones a favor y en contra de Cristiano Ronaldo, quien al parecer tiene un pie afuera del Manchester United para el próximo año. Y es que en esta entrevista que se ha transmitido al mundo por partes, el delantero luso aseguró sentirse “traicionado” por el club en diversas situaciones que atravesó en la pretemporada.

En otros fragmentos de la entrevista Ronaldo también dio su opinión sobre Erik ten Hag, actual entrenador del equipo, el cual aceptó que “no le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”. No obstante y para cerrar una completa entrevista sobre su último mal paso que vive durante 2022 en Inglaterra, también habló de los hinchas: “Creo que los fanáticos deberían saber la verdad”. “Quiero lo mejor para el club. Por eso vengo al Manchester United”, agregó.

Manchester United's Cristiano Ronaldo stands next to Manchester United's head coach Erik ten Hag, right, waiting to replace teammate Anthony Martial during the Premier League soccer match between Everton and Manchester United at Goodison Park, in Liverpool, England, Sunday Oct. 9, 2022. (AP Photo/Jon Super) - Foto: AP/Jon Super

Ahora bien, en las últimas horas también se ha generado revuelo al conocerse por parte del propio jugador el equipo que apostó todas sus fichas por traerlo en la pasada ventana de pases en Europa. Y es que después de su salida de la Juventus, el luso estuvo en la mira de varios equipos, sin embargo, según sus palabras hubo uno que hizo de todo por quedarse con sus goles.

Cristiano afirmó que estuvo cerca de fichar por el Manchester City, al mismo tiempo que confesó que Pep Guardiola “hizo todo lo posible” para llevarle al conjunto vecino.

“Estuve cerca de ir al Manchester City, es algo sobre lo que hablé mucho. Ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Pero mi corazón, mi sentimiento, lo que había hecho antes y Sir Alex Ferguson hicieron la diferencia”, confesó.

El astro portugués volvió a criticar a su actual club y dejó claro que su vuelta a Manchester le sorprendió “para mal”. “Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, estuve nueve años en el Madrid, luego en la Juventus... Pero me sorprendí para mal. Todo seguía siendo lo mismo, la tecnología, todo. Es algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Todo seguía igual”, indicó.

“Ahora mismo es un club que no está al más alto nivel. Espero que en el futuro puedan volver a serlo. No se han movido, es como si se les hubiera parado el reloj”, expresó el portugués, que reconoció que las críticas no le afectan y que no le gusta perder el tiempo con las personas “que no le quieren”.

El United toma drásticas decisiones por sus palabras

El Manchester United ha tomado varias acciones en forma de castigo al futbolista. En primera medida, el club informó por medio de un comunicado que se le multará al jugador con una suma de hasta 1 millón de euros.

“El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo” para analizar lo sucedido y tomar una decisión final. “El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, agrega la notificación.

Luego de ello, un nuevo capítulo a esta novela se sumó este miércoles al conocerse que el club retiró de la fachada de Old Trafford un enorme mural publicitario en el que aparecía el portugués.

En este mural se encontraba también la figura de otros jugadores del club, como Bryan Robson, Eric Cantona o David Beckham. Desde el club se promocionó la campaña tanto en redes sociales como en su web con un cortometraje de 8 minutos en el que hablaban los cinco ‘sietes’. “El dorsal ‘7′ es mítico en este equipo y llevarlo por primera vez es algo que nunca se olvida”, asegura Ronaldo en el pequeño documental, que todavía puede verse en el canal de YouTube oficial de los diablos rojos.