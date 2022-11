Lo que faltaba: imagen de Cristiano Ronaldo es retirada de Old Trafford por el Manchester United

El ambiente en las toldas del Manchester United sigue estando tensa desde las declaraciones del pasado fin de semana por parte del delantero Cristiano Ronaldo, quien aseguró, en una charla con Piers Morgan, sentirse “traicionado” por el club en diversas situaciones que atravesó en la pretemporada.

Ronaldo, a su vez, también dio su opinión sobre Erik ten Hag, actual entrenador del equipo, el cual aceptó que “no le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”. No obstante y para cerrar una completa entrevista sobre su último mal paso que vive durante 2022 en Inglaterra, también habló de los hinchas: “Creo que los fanáticos deberían saber la verdad”. “Quiero lo mejor para el club. Por eso vengo al Manchester United”, agregó.

🇬🇧 | Cristiano Ronaldo en entrevista exclusiva a Piers Morgan: “Me siento traicionado por el Manchester United”.

pic.twitter.com/wCShUIQjEg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2022

Ante sus palabras, el Manchester United ha tomado varias acciones en forma de castigo al futbolista. En primera medida, el club informó por medio de un comunicado que se le multará al jugador con una suma de hasta 1 millón de euros.

“El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo” para analizar lo sucedido y tomar una decisión final. “El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, agrega la notificación.

Luego de ello, un nuevo capítulo a esta novela se sumó este miércoles al conocerse que el club retiró de la fachada de Old Trafford un enorme mural publicitario en el que aparecía el portugués.

En este mural se encontraba también la figura de otros jugadores del club, como Bryan Robson, Eric Cantona o David Beckham. Desde el club se promocionó la campaña tanto en redes sociales como en su web con un cortometraje de 8 minutos en el que hablaban los cinco ‘sietes’. “El dorsal ‘7′ es mítico en este equipo y llevarlo por primera vez es algo que nunca se olvida”, asegura Ronaldo en el pequeño documental, que todavía puede verse en el canal de YouTube oficial de los diablos rojos.

Ronaldo, baja para el amistoso ante Nigeria previo a Qatar

Portugal disputará su único partido de preparación para el Mundial 2022 este jueves, en Lisboa, contra Nigeria sin su delantero estrella Cristiano Ronaldo, aquejado de una gastritis después de haber aprovechado el parón internacional para saldar cuentas con su club Manchester United.

“Padece una gastritis (...) y no se entrenará hoy (miércoles) por ese motivo”, explicó el seleccionador Fernando Santos, precisando que el capitán de la seleçao “seguramente no estará listo” para jugar el jueves.

La seleçao se medirá al equipo africano, no clasificado para el Mundial y dirigido por el portugués José Peseiro, en la víspera de su viaje a Catar y una semana antes de su entrada al ruedo contra Ghana. Encuadrado en el grupo H, los campeones de Europa de 2016 se medirán después a Uruguay y Corea del Sur.

Pero, el asunto de la semana en la “ciudad del fútbol”, levantada por la Federación Portuguesa en la periferia oeste de Lisboa, gira en torno a uno solo de los 26 jugadores convocados por Fernando Santos.

Después de esta noticia, Cristiano Ronaldo se concentrará en disputar su quinto Mundial con la selección de Portugal, que debutará en Qatar 2022 el 24 de noviembre ante Ghana, después se medirá a Uruguay el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur el 2 de diciembre. Antes de viajar, enfrentarán en un amistoso a Nigeria este jueves en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

Grupos - Mundial de Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.