🔴 Mundial Qatar 2022 | EN VIVO: últimas noticias de este 15 de noviembre, a cinco días del inicio

El Mundial de Qatar 2022 est谩 a la vuelta de la esquina y en SEMANA podr谩 seguir toda la informaci贸n en vivo de lo que sucede a menos de siete d铆as del inicio del certamen m谩s importante entre selecciones.

La Copa del Mundo se desarrollar谩 entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

1:00 p.m. 驴El adi贸s de Messi tras Qatar 2022?

El 10 fue entrevistado por Ezequiel Lavezzi, su excompa帽ero de selecci贸n y que tambi茅n tuvo un paso por el Par铆s Saint-Germain. 鈥淒espu茅s del 煤ltimo Mundial en Rusia hubo una generaci贸n de jugadores que ven铆a desde hace mucho tiempo en la Selecci贸n, que fue criticada injustamente, se fue y vino la nueva generaci贸n con muy pocos partidos encima. La gente lo apoy贸 de otra manera鈥, considera Lionel.

Pero no todo es color de rosa en este Mundial para Messi, pues marcar谩 la recta final hacia un retiro que ya ve mucho m谩s cerca. 鈥淎mo jugarlo y disfruto de eso, lo 煤nico que hice toda la vida es jugar al f煤tbol y seguro est茅 relacionado (en el retiro), aunque no s茅 en qu茅. No creo que juegue mucho m谩s鈥, indic贸 el astro.

En el panorama surgen opciones desde lo dirigencial o en el campo como entrenador, algo que Messi descarta de manera tajante. 鈥淪upongo que seguir茅 vinculado al f煤tbol despu茅s del retiro, pero a煤n no lo s茅. Como DT no me veo, no me llama la atenci贸n hoy, al menos鈥, dijo.

12:00 a.m. Francia alza la voz por los derechos humanos

Los jugadores de la selecci贸n francesa anunciaron el martes su intenci贸n de dar apoyo financiero a ONGs que act煤en 鈥渆n la protecci贸n de derechos humanos鈥 y recuerda su 鈥渃ompromiso鈥 al 鈥渞echazo de cualquier tipo de discriminaci贸n鈥 antes del Mundial de Qatar 2022.

En una 鈥渃arta colectiva鈥 publicada en redes sociales, los vigentes campeones del mundo reconocen 鈥渦n contexto turbulento鈥 alrededor de esta Copa del Mundo, que arranca el domingo: 鈥淐ada uno de nosotros debe asumir su parte鈥 de responsabilidad, explican, uni茅ndose a otros pa铆ses clasificados que ya se han manifestado sobre el asunto, como Australia o Dinamarca.

7:20 a.m. 驴Por qu茅 Byron Castillo no fue convocado por Ecuador?

Despu茅s de la decisi贸n final del TAS, pese a estar en el amistoso del s谩bado ante Irak en Espa帽a, Byron Castillo no entr贸 en la lista de convocados de Ecuador para jugar el Mundial de Qatar 2022. Ante las reacciones de esta decisi贸n, este martes la Federaci贸n Ecuatoriana de F煤tbol (FEF) revel贸 por qu茅 este futbolistas qued贸 por fuera de los citados por Gustavo Alfaro.

鈥淎nte un fallo arbitrario del TAS, que desconoce los m谩s elementos principios jur铆dicos universalmente aceptados, y ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federaci贸n Ecuatoriana de F煤tbol se ve en la obligaci贸n de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a Fifa鈥, se lee en el comunicado.

7:00 a.m.: 鈥榁irus del camello鈥 enciende las alarmas

Al tiempo que las estrellas aterrizan en Qatar, miles de aficionados se han tomado las calles con banderas, camisetas y mucho color, algo que es costumbre cada que se acerca la cita orbital. Pero esa misma densidad de turistas tiene en alerta a la organizaci贸n, que debe velar no solo por la seguridad del espectador, sino tambi茅n por la salud p煤blica, que se empieza a ver amenazada por el 鈥榲irus del camello鈥 o Coronavirus del s铆ndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

A medida que se acerca el Mundial, las cifras de esta enfermedad han ido creciendo. Hasta ahora se han registrado 28 casos en la sede del campeonato, n煤meros que contrastan con el par de resultados positivos que se hab铆an presentado antes de la llegada de los fan谩ticos.

La Organizaci贸n Mundial de la Salud ha pedido que se tomen medidas por el Gobierno qatar铆 en busca de evitar una ola de contagios durante el mes de competencias. Al ser un virus que se comporta de manera similar a la covid-19, es necesario el aislamiento de las personas que resulten contagiadas.

6:00 a. m.: t茅cnico de Espa帽a transmitir谩 el Mundial en Twitch

El seleccionador de f煤tbol espa帽ol, Luis Enrique Mart铆nez, anunci贸 por sorpresa que durante el Mundial 2022 de Qatar emitir谩 en directo en la plataforma Twitch 鈥減ara establecer una relaci贸n directa鈥 con los seguidores de la roja.

鈥淢i intenci贸n es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Catar. Llegamos el d铆a 18 de madrugada, creo que podr茅 empezar a streamear ese mismo d铆a鈥, explic贸 en un video de un minuto y medio de duraci贸n en su cuenta de Twitter.

5:00 a. m.: Fifa pide un alto al fuego en Ucrania durante el Mundial

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, llam贸 este martes a guardar un alto al fuego de un mes en Ucrania, el periodo de tiempo que dura el Mundial 2022 de f煤tbol, afirmando que el deporte puede jugar un papel unificador.

鈥Mi llamado a todos ustedes es que valoren un alto al fuego temporal de un mes mientras dure la Copa del Mundo鈥, declar贸 durante un almuerzo con los dirigentes del G20 reunidos en la isla indonesia de Bali.

Vladimir Putin es el gran ausente de esta reuni贸n de los dirigentes de las grandes econom铆as del planeta en que Rusia est谩 representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Sergu茅i Lavrov.