Francia pierde figura por dura lesión a pocos días del Mundial de Qatar 2022

El delantero del RB Leipzig Christopher Nkunku se perderá el Mundial de Qatar después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante el entrenamiento de este martes con la selección francesa y tras una acción con el madridista Eduardo Camavinga.

“Christopher Nkunku no participará en la Copa del Mundo. El delantero del RB Leipzig abandonó el entrenamiento de este martes antes de su finalización lesionado en la rodilla izquierda. Lamentablemente, los exámenes radiológicos realizados por la noche revelaron que se trataba de un esguince”, confirmó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Blessé à l'entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L'ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙

El organismo indicó que “se ha enviado un expediente médico a la Fifa”, ya que es requisito reglamentario para la sustitución de un jugador lesionado en la convocatoria desde que presentó la lista el lunes a las 19.00 horas ante el ente rector del fútbol mundial.

“El nombre del sustituto de Christopher Nkunku se comunicará una vez que la Fifa haya validado el historial médico. Todo el grupo comparte la tristeza de Christopher y le desea una pronta recuperación”, concluyó la federación.

De este modo, Didier Deschamps pierde una de sus piezas ofensivas, que aunque no partía como posible titular en su once, sí llegaba en muy buena forma tras sumar ya con el RB Leipzig un total de 17 goles en esta temporada.

Nkunku se une a Presnel Kimpembe, N’Golo Kanté y Paul Pogba entre los internacionales franceses que han dicho adiós al Mundial por lesión.

La gran favorita

Si nos restringimos a lo deportivo, Francia se presenta como el gran favorito para ganar, en su caso para repetir victoria. No hay equipo ni más fuerte ni más talentoso. Con la misma facilidad puede plantar un muro que fundar un equipo de atletismo. Además, conoce el camino. No le atacará el vértigo. El equipo solo podría verse afectado por la arrogancia, por la sensación de que no hay enemigos más allá de la romántica candidatura de Argentina.

También la concentración de egos podría suponer un peligro. En este sentido, surge de modo espontáneo el nombre de Mbappé, estrella con caprichos de prima donna. La ausencia de Haaland es su oportunidad y la presencia de Benzema su amenaza. No imagino mayor tortura para un ególatra que tener compartir foco (y goles) con un compañero. Lo primero que hay que decir de Argentina es que se lo cree, lo que no es poco. Lo de Scaloni es uno de tantos milagros que nos regala el fútbol.

Nadie le calculaba más recorrido que el de los funcionarios suplentes. Y sin embargo ha encontrado una armonía extraviada. Lo cierto es que el relato lo tiene todo y con balón de por medio nadie relata como los argentinos: el último tango de Messi. A partir de aquí, lo que gusten.

No es posible sobrevolar una Copa del Mundo sin hablar de Brasil. El problema es que Brasil dejó de reconocerse en el espejo y uno ya no sabe qué cara mostrará. ¿Es el equipo de Neymar o el de Vinícius? En esa pregunta (más bien en la respuesta) cabe una definición filosófica. Presente simple o futuro imperfecto.

Y cuidado con sus rivales de grupo (Serbia, Suiza y Camerún), porque jugar contra ellos será como masticar tornillos. Alemania, Inglaterra, España o Bélgica están en el siguiente escalón, sin olvidarnos de Uruguay, que por fin jugará en un país más pequeño que el suyo. Quizá se me escape algún candidato, ojalá, sería señal de que no lo sabemos todo, de que el balón sigue vivo y de que alguien se rebela.

Grupos - Mundial de Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.