Exdelantero del Real Madrid asegura que Julián Álvarez es mucho mejor que Erling Haaland y Kylian Mbappé

Hay un jugador que pocos tenían en sus planes como referente en la consagración de la selección de Argentina como campeona del Mundial de Qatar, quien en el torneo se hizo con la titularidad y nunca más la soltó. Se trata de Julián Álvarez, delantero del Manchester City que supo convencer al técnico Lionel Scaloni.

El exdelantero de River Plate no era el habitual titular, pues esa plaza la ocupaba desde antes Lautaro Martínez. Después de mostrar una buena cara cuando ingresaba desde el banco, el entrenador decidió dejarlo como titular en la tercera fecha de la fase de grupos ante Polonia y su respuesta fue tan impresionante que quedó en el once inicial para el resto de la Copa del Mundo.

En total, el número 9 disputó 467 minutos durante el Mundial en siete partidos, cinco de ellos como titular, y marcó cuatro goles; uno ante Polonia en la fase de grupos, uno a Australia en octavos de final y dos en la semifinal ante Croacia.

Sus actuaciones en la edición número 22 de la Copa del Mundo lo han puesto como uno de los mejores delanteros del fútbol en la actualidad, algo que comparte el histórico delantero chileno Iván Zamorano, quien a nivel de clubes fue goleador de equipos como el Real Madrid y el Inter de Milán.

“Yo era un delantero centro clásico, de los que ya no hay más. Hoy, en esta modernidad, en el fútbol actual, me parece que Julián es el delantero más completo que hay”, expresó en conversación con el diario Olé de Argentina.

Además, describió las cualidades que hacen del delantero de 22 años el mejor del mundo: “es un chico que hace todo bien: va bien a las bandas, entra muy bien por los costados, es el primer defensor, es solidario con sus compañeros, cabecea muy bien, remata de derecha y de izquierda, tiene facilidad para la potencia física en el corto terreno pero también en el largo, lo demostró en el gol que le hizo a Croacia”.

Incluso, el exfutbolista de la selección de Chile aseguró que Álvarez “es el más completo porque (Erling) Halland no va bien a los costados, (Kylian) Mbappé ya vimos que de 9 no genera mucha participación”, poniendo como ejemplo los dos ataquen mejor valorados del momento.

“Julián todo eso lo hace. Creo que, sobre todas las cosas, tiene un corazón inmenso que eso incluso lo hace ser mucho más completo. Sin dudas es el futuro del fútbol argentino”, agregó Iván Zamorano.

En lo corrido de la temporada con el Manchester City, equipo en el que Pep Guardiola prefiere a Erling Haaland como titular, Julián Álvarez ha disputado 357 minutos en 12 partidos, solo tres como inicialista, y ha marcado tres anotaciones.

Otro de los temas que tocó Zamorano en la entrevista con el medio argentino fue sobre Lionel Messi, de quien dijo que “ya no hay adjetivos” para describirlo.

“A mí por lo menos, ya no me sorprende nada. Leo representa lo que es el amor por el fútbol, nos representa a todos dentro de la cancha y nos hace vivir emociones a cada instante. Parece que no está en el partido y aparece, es como que no está en la cancha y cae del cielo, es distinto”, expresó el exdelantero que se retiró en 2003 con el Colo-Colo de Chile.

“Hoy en día Leo puede sentarse en la mesa de Pelé, de Maradona y del que quiera...”, sentenció.