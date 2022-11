“Guardo sus cenizas”: la triste confesión de Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su hijo

En medio de toda la tormenta que han creado las explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su presente en el Manchester United, también ha recibido mensajes de apoyo a raíz del fragmento de la entrevista en el que habla del fallecimiento de uno de sus mellizos y el duro golpe que significó para él y para su pareja, la modelo Georgina Rodríguez.

“Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil”, confesó el astro portugués en charla con el periodista británico Piers Morgan.

En el mes de abril de este 2022, Cristiano esperaba la llegada de dos bebés, pero, a través de sus redes sociales, confirmó que uno de ellos murió durante el parto, noticia que impactó en lo más íntimo de la familia. “Es un momento difícil, porque no entendíamos por qué nos pasaba esto”, relata el portugués.

Cristiano y Georgina tienen una relación desde hace más de 5 años - Foto: Instagram @georginagio

“La verdad, era complicado entender lo que estaba pasando en ese momento. El fútbol no para, teníamos muchas competiciones. Pero eso... Fue el momento más difícil que hemos sufrido, especialmente Gio. Fue duro”, admitió.

Aunque la tristeza de perder un hijo los golpeó, el nacimiento de Bella Esmeralda les dio fortaleza para continuar. “Es una locura. A veces traté de explicárselo a mi familia e incluso a mis amigos más cercanos. Yo digo: ‘Nunca me sentí feliz y triste en el mismo momento’. No sabes si lloras o no sabes si sonríes. Porque es algo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, comentó.

Uno de los momentos más duros de esa pérdida fue al llegar a casa, cuando sus otros hijos esperaban conocer a los nuevos integrantes de la familia. “Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ¿dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?”, confesó CR7.

“Después de una semana digo ‘seamos abiertos, seamos honestos con los niños, digamos que Ángel, que es su nombre, se ha ido al cielo’”, dijo.

Después de contarle al mundo lo sucedido, Cristiano recibió millones de mensajes e incluso fue ovacionado por la afición del Arsenal en el partido que marcó su regreso a las canchas, un gesto que agradeció en varias ocasiones.

Lo cierto es que fue tan doloroso que el portugués tuvo que acudir a la ayuda de un profesional, en busca de regresar al nivel deportivo que tiene acostumbrado a todos sus seguidores y que se estaba viendo afectado por el duro momento familiar que vivió en este 2022. Ahora, con la ayuda del tiempo, Cristiano lo toma como una motivación para la recta final de su carrera.

“Las cenizas [de mi hijo] las guardo conmigo, como mi papá, están aquí en la casa. Es algo que quiero conservar por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar”, contó el atacante, recordando otro capítulo oscuro de su vida, por el fallecimiento de su padre en el año 2005. “Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso... el mensaje que me envían, especialmente mi hijo”, agregó.

Lo único que Cristiano reprocha de aquella época tan dura que vivió en abril es no haber recibido el suficiente apoyo por parte del club, otro aspecto más que lo llevó a plantearse su salida. De paso, aseguró que su ausencia en la pretemporada se debió a la hospitalización de Bella Esmeralda, algo en lo que el Manchester United no mostró la “empatía” que él esperaba.