Compañeros de Cristiano Ronaldo en el Manchester llevan las cosas al límite; lo eliminaron de WhatsApp

Mientras Cristiano Ronaldo se concentra para defender los colores de su país en el Mundial de Qatar 2022, la polémica sigue en suelo inglés tras las declaraciones que se filtraron el pasado fin de semana. El luso aseguró sentirse “traicionado” en el United por varios miembros que lo quieren afuera del club.

A su vez, también dio su opinión sobre Erik ten Hag, actual entrenador del equipo, el cual aceptó que “no le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

🇬🇧 | Cristiano Ronaldo en entrevista exclusiva a Piers Morgan: “Me siento traicionado por el Manchester United”.

pic.twitter.com/wCShUIQjEg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2022

Para cerrar una completa entrevista sobre su último mal paso que vive durante 2022 en Inglaterra, también habló de los hinchas: “Creo que los fanáticos deberían saber la verdad”. “Quiero lo mejor para el club. Por eso vengo al Manchester United”, agregó.

“Pero tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal. En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo están”, precisó sobre el actual limbo en el cuál vive el histórico club de la Premier League.

Ante estas palabras del ‘7′ del United, miles de reacciones se han hecho sentir en su contra. La primera de ellas fue la del propio club, que no tuvo más remedio que aplicarle una severa multa.

De momento, “el Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo” para analizar lo sucedido y tomar una decisión final.

“El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos”, agrega la notificación. Cabe recordar que medios ingleses han informado que el Manchester United impondría una millonaria multa de hasta 1 millón de euros.

Seguido a esto, y según la prensa inglesa, este martes se conoció que Cristiano Ronaldo habría sido eliminado del grupo de WhatsApp de los jugadores de los diablos rojos.

Los administradores del grupo de la plantilla son Harry Maguire y Scott McTominay, quienes se encargaron de haber echado a Cristiano Ronaldo de su WhatsApp, aumentando más el conflicto con el portugués, según informó Indykaila News.

Cristiano Ronaldo habría sido removido del grupo de WhatsApp de los jugadores de Manchester United... 😱😥 #CR7



Los administradores de dicho grupo serían Harry Maguire y Scott McTominay, informaron en Inglaterra. 👀 pic.twitter.com/69MvKMjHkG — foxdeportes.eth (@FOXDeportes) November 15, 2022

Tras no jugar el domingo ante el Fulham, Cristiano Ronaldo se concentrará en disputar su quinto Mundial con la selección de Portugal, que debutará en Qatar 2022 el 24 de noviembre ante Ghana, después se medirá a Uruguay el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur el 2 de diciembre. Antes de viajar, enfrentarán en un amistoso a Nigeria este jueves en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

Grupos - Mundial de Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Calendario Portugal - Mundial Qatar 2022

Jueves 24 de noviembre

Portugal vs. Ghana: 11:00 a. m.: DIRECTV.

Lunes 28 de noviembre

Portugal vs. Uruguay: 2:00 p. m.: DIRECTV.

Viernes 2 de diciembre