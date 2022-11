En España ponen a Luis Díaz a la altura de Haaland y aseguran que es “un auténtico puñal”

Un sinnúmero de figuras del fútbol se quedaron con las ganas de disputar el Mundial de Qatar 2022 que tendrá inicio el próximo domingo 20 de noviembre. Tanto hinchas, como prensa, lamentan las ausencias de varios futbolistas que no harán parte de la cita orbital y que tendrán que esperar otros cuatro años.

Entre los destacados se encuentran los nombres de Luis Díaz, que no pudo clasificar con Colombia en las eliminatorias Conmebol. El guajiro, quien actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra, es uno de los nombres que comandan el once ideal de figuras que no estarán en el máximo evento del fútbol.

“Es un auténtico puñal por banda y todo un asistente. Además, ha ganado ya una FA Cup, una Community Shield y ha sido el máximo goleador en la última edición de la Copa América”, señaló el diario El País de España, en un video que fue publicado en la plataforma de YouTube.

Luis Díaz fue una de las gratas revelaciones de la Copa América 2021. - Foto: Getty Images

Además de Lucho, el rotativo ibérico resaltó también las ausencias de jugadores como Riyad Mahrez, jugador clave en los planes de Pep Guardiola en la Premier League. “Creemos que Díaz tiene más presente y, sobre todo, mucho más futuro en su club”.

Por otro lado, y posiblemente uno de los jugadores que más duele a los hinchas no ver, es Erling Haaland, actual goleador del Manchester City que no pudo avanzar a la cita mundial con su selección Noruega.

Así resaltaron el once ideal de grandes ausencias

Arquero: Jan Oblak (Eslovenia)

Defensas: Bastoni (Italia), Skrniar (Eslovenia) y David Alaba (Austria)

Volantes: Kulusevski (Suecia), Verratti (Italia), Odegaard (Noruega) y Barella (Italia)

Delanteros: Mohamend Salah (Egipto), Erling Haaland (Noruega) y Luis Díaz (Colombia)

Estrellas del Liverpool sin mundial

Luis Díaz no es el único futbolista del Liverpool que no asistirá a la cita mundialista, ya que hay otros referentes del club inglés que se quedaron sin espacio en Qatar 2022. Este es el caso de Mohamed Salah, que, así como ‘Lucho’, no logró clasificar al torneo con su selección nacional: Egipto.

Por otra parte, hay algunos jugadores que se quedaron por fuera porque así lo decidieron los entrenadores. Esto le pasó a Roberto Firmino al no ser convocado por Tite en Brasil, mismo caso de Thiago Alcantara con Luis Enrique en España.

En cambio, hay uno que perdió esta oportunidad a causa de una lesión. El 16 de octubre, Diogo Jota tuvo que salir en camilla a los últimos minutos del partido ante Manchester City, válido por la fecha 11 de la liga inglesa. De inmediato se encendieron las alarmas y horas más tarde llegó la lamentable noticia.

El delantero portugués no podrá acompañar a Cristiano Ronaldo en su quinto mundial, siendo una baja significativa para el combinado que dirige Fernando Santos.

Así como hay ausentes, hay otros futbolistas del Liverpool que cumplirán el sueño de estar en el Mundial de Qatar 2022. Trent Alexander-Arnold y Jordan Henderson representarán a Inglaterra, Darwin Núñez estará con Uruguay, Alisson y Fabinho jugarán para Brasil, Virgil van Dijk es titular de Países Bajos y Francia sumó al defensa Ibrahima Konaté.

Grupos - Mundial de Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur