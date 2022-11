Luis Díaz no es el único: grandes estrellas del Liverpool se perderán el Mundial Qatar 2022

Uno de los grandes lamentos del fútbol colombiano este 2022 fue la no clasificación a la Copa del Mundo que organizará Qatar, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Esto cohibió al país de no ver a grandes referentes del balompié nacional en la justa mundialista.

A sus 36 años de edad, Radamel Falcao no pudo asistir al que hubiera sido su segundo y último mundial, mientras que James Rodríguez, con 31 años, no pudo estar en su tercer campeonato de selecciones de manera consecutiva.

Así como ellos, otros jugadores de la época dorada de la Selección Colombia, que llegaron a cuartos de final en Brasil 2014 y a octavos en Rusia 2018, se perdieron de esa oportunidad. Es posible que futbolistas como Juan Guillermo Cuadrado (34 años) o David Ospina (34 años) no estén presentes en el mundial de 2026, que organizarán México, Canadá y Estados Unidos.

Pero los ‘veteranos’ no fueron los únicos afectados al no conseguir un cupo al Mundial de Qatar 2022, pues otros futbolistas más jóvenes tuvieron que aplazar su sueño de estar en una Copa del Mundo.

Este es el caso de Luis Fernando Díaz Marulanda, actualmente el futbolista colombiano con mejor presente deportivo en Europa y hasta máximo referente de la Selección Colombia, guardando las proporciones con jugadores como Falcao y James.

El atacante del Liverpool, de 25 años de edad, se perdió una de las oportunidades más importantes para un jugador: estar en la Copa del Mundo. Ahora, de clasificar con la tricolor, deberá esperar al certamen que se disputará en 2026, cuando tenga 29 años y su madurez deportiva esté a tope.

Ahora bien, bajo la famosa frase ‘Dios sabe cómo hace sus cosas’, si Colombia hubiera clasificado, Luis Díaz habría tenido pocas posibilidades de ser convocado. Esto se debe a que actualmente se encuentra en recuperación de una lesión que sufrió el pasado 9 de octubre, en la fecha 10 de la Premier League ante Arsenal.

Su regreso a las canchas está previsto para finales de diciembre, cuando se reanuden los distintos campeonatos tras la final del Mundial de Qatar 2022 (18 de diciembre).

Estrellas del Liverpool sin mundial

Luis Díaz no es el único futbolista del Liverpool que no asistirá a la cita mundialista, ya que hay otros referentes del club inglés que se quedaron sin espacio en Qatar 2022. Este es el caso de Mohamed Salah, que, así como Lucho, no logró clasificar al torneo con su selección nacional: Egipto.

Por otra parte, hay algunos jugadores que se quedaron por fuera porque así lo decidieron los entrenadores. Esto le pasó a Roberto Firmino al no ser convocado por Tite en Brasil, mismo caso de Thiago Alcantara con Luis Enrique en España.

En cambio, hay uno que perdió esta oportunidad a causa de una lesión. El 16 de octubre, Diogo Jota tuvo que salir en camilla a los últimos minutos del partido ante Manchester City, válido por la fecha 11 de la liga inglesa. De inmediato se encendieron las alarmas y horas más tarde llegó la lamentable noticia.

El delantero portugués no podrá acompañar a Cristiano Ronaldo en su quinto mundial, siendo una baja significativa para el combinado que dirige Fernando Santos.

Así como hay ausentes, hay otros futbolistas del Liverpool que cumplirán el sueño de estar en el Mundial de Qatar 2022. Trent Alexander-Arnold y Jordan Henderson representarán a Inglaterra, Darwin Núñez estará con Uruguay, Alisson y Fabinho jugarán para Brasil, Virgil van Dijk es titular de Países Bajos y Francia sumó al defensa Ibrahima Konaté.

