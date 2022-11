🔴 Mundial Qatar 2022 | EN VIVO: últimas noticias de este 12 de noviembre, a 8 días del inicio

El Mundial de Qatar 2022 est谩 a la vuelta de la esquina y en SEMANA podr谩 seguir toda la informaci贸n en vivo de lo que sucede a menos de 15 d铆as del inicio del certamen m谩s importante entre selecciones.

La Copa del Mundo se desarrollar谩 entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

11:00 a.m.: Qatar 2022 entre pol茅micas

En 2013, la revista France Football denunci贸 las irregularidades dentro de la Fifa para adjudicar la sede del Mundial a Qatar. El Comit茅 de 脡tica de la organizaci贸n recibi贸 un informe del investigador Michael J. Garc铆a detallando las anomal铆as que ocurrieron durante el concurso, pero la Fifa decidi贸 que no era suficiente para comenzar un proceso.

En 2014, The Sunday Times revel贸 que el catar铆 Mohammed Bin Hammam, exdirectivo de la Fifa, habr铆a pagado 3,7 millones de euros a 30 dirigentes de federaciones africanas para conseguir el Mundial. The New York Times se hizo eco de una investigaci贸n del Departamento de Justicia que se帽alaba a miembros de la Fifa de recibir sobornos para votar a favor de Rusia y Qatar en 2010.

Cenas y partidos amistosos habr铆an servido de tel贸n para los sobornos. De los 22 miembros de la entidad que votaron para adjudicar los mundiales, 16 tienen procesos con la justicia.

Lea aqu铆 el Especial de SEMAN sobre el Mundial de Qatar 2022.

Estadios levantados con sangre

El emirato catar铆 construy贸 casi de cero estadios, aeropuertos y hoteles para recibir el Mundial. De los dos millones de personas que viven en Qatar, apenas 250.000 son nacionales. El resto es migrante y, en efecto, trabajadores migrantes han levantado las obras del Mundial.

En 2021, The Guardian estim贸 que m谩s de 6.500 de ellos murieron en las obras del Mundial. El diario brit谩nico se bas贸 en reportes oficiales de India, Pakist谩n, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka.

10:00 a.m.: El deporte nacional de Qatar

Los dromedarios (camellos) se lanzan a toda velocidad por una pista. En una v铆a paralela, sus entrenadores les siguen al volante de un todoterreno, en uno de los cuales viaja el joven Nasser al-Marri, que controla a distancia el robot instalado en la joroba de su cam茅lido.

Mientras Qatar se prepara para recibir m谩s de un mill贸n de aficionados para el Mundial de f煤tbol, la pista de Al-Shahaniya, a 40 kil贸metros al este de la capital Doha, parece estar aislada de la fiebre que invade el peque帽o emirato. Nasser, por ejemplo, dice que prefiere las carreras de 鈥渃amellos ar谩bigos鈥 al f煤tbol.

Lea aqu铆 la nota completa.

6:00 a. m.: Son y un nuevo sue帽o mundialista con Corea

El delantero Son Heung-min fue convocado el s谩bado 12 de noviembre a la selecci贸n de Corea del Sur para el Mundial de Catar-2022, pero no est谩 claro si podr谩 jugar tras sufrir una grave lesi贸n facial.

El capit谩n surcoreano sufri贸 una fractura orbital durante un partido de la Champions League con su equipo, el Tottenham Hotspur ingl茅s, y la semana pasada fue operado.

5:00 a. m.: Arabia Saudita entreg贸 su lista de convocados

El seleccionador franc茅s de Arabia Saudita, Herv茅 Renard, desvel贸 el viernes la n贸mina de 26 jugadores convocados para el Mundial de Qatar, que comenzar谩 el 20 de noviembre.

En ella figura el experimentado centrocampista Salman Al-Faraj, a pesar de la lesi贸n sufrida por el jugador del Al-Hilal en la victoria 1-0 en partido amistoso contra Islandia el pasado domingo.

El seleccionador, en el puesto desde julio de 2019, declar贸 que Al-Faraj a煤n tiene molestias en un hombro, pero que en principio llegar谩 a tiempo para disputar el Mundial.