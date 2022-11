Uruguay, con polémico video, se burló de Messi y otras selecciones previo al Mundial Qatar 2022

Pasan los días y cada vez se siente más en el mundo el ambiente de fútbol, el ambiente que solo cada cuatro años, 32 países privilegiados tienen la posibilidad de disfrutar, pues en un camino bastante álgido se han ganado la oportunidad de que su selección vaya en la lucha por el trofeo de campeón de la Copa del Mundo.

La Selección de Uruguay, esa de Edison Cavani, Luis Suárez y ahora como figura más rutilante, Federico Valverde, estará como representante de la Conmebol. El cuadro sudamericano ubicado en el Grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur, teniendo con los dos primeros capítulos ya marcados en las citas orbitales que buscan en esta oportunidad sea a favor para lograr uno de los dos cupos que da la primera ronda rumbo a las finales.

Desde este sábado 12 de noviembre y hasta el próximo 24 del mismo mes, cuando la ‘celeste’ tenga su debut oficial ante los asiáticos, ya solo restan una docena de días en los cuales los del Sur de continente empezarán a cantar para hacer viral un tema musical bajo el ritmo de la canción: “La parte de adelante”, reconocida por ser interpretada por el cantautor argentino Andrés Calamaro, en busca de demostrar que su seleccionado está preparado para lograr un nuevo campeonato.

Diego Alonso definió a menos de 10 días sus convocados para Qatar 2022. - Foto: AP/Matilde Campodonico

Así ha querido mostrarlo a través de la cuenta de Tik Tok el usuario, Pino Versiona, quien ha modificado gran parte de la pieza musical para hacerla ahora una barra hacia el equipo de Diego Alonso y los suyos. En el video que se ha robado las miradas en la red social, empieza diciendo: “No soy porteño porque yo no lo me la creo”.

Siguiendo con una línea en donde empieza a mencionar las selecciones sudamericanas rivales, a las cuales el equipo uruguayo ha logrado vencer a lo largo de su historia en algún campeonato oficial. Los primeros mencionados son los brasileños: “No soy brasuca porque no soy pizarrero”.

Invocando que, a pesar de ser pocos habitantes, es un país al que ningún rival desea enfrentarse en lo que concierne al fútbol: “Nosotros somos orientales de Uruguay. Los tres millones que no te querés cruzar”.

Como acostumbran a ser las letras adaptadas a canciones de fútbol, estas hacen referencia a sucesos importantes donde lograron sobrepasar a sus rivales. En esta, el autor dedica una estrofa a la Selección Argentina, la cual fue vencida por Uruguay en la Copa América de 2011, celebrada en el territorio de Messi y compañía, que no se salva de la burla que le hacen por ello: “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”.

También para los brasileños hay otro recado que deja la canción, haciendo alusión al inolvidable “Maracanazo” de la cita orbital de 1950. Sin respeto alguno por los pentacampeones, les recuerdan hasta un cambio de indumentaria: “Que más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imagínate que traumados los dejamos que hasta el color de camiseta le cambiamos”.

Para finalizar y buscando no dejar por fuera de las burlas a ningún equipo sudamericano que se catalogue como ‘grande’, también hay un aparte para Chile, equipo no clasificado a Qatar 2022 a los cuales los clasifican de “fracados” y que por su historia, no tienen la capacidad de “hablar de fútbol”: “Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuanto pesa la del mundo, si sos chileno no podes hablar de fútbol”.