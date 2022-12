¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue titular? Fernando Santos, DT de Portugal, despejó las dudas

Portugal no solo sorprendió en octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 por la goleada 6-1 que le propinó a Suiza, sino por la ausencia de Cristiano Ronaldo en el onceno inicial. La prensa deportiva especuló que obedecía a molestia del DT Fernando Santos con CR7 por la manera en que abandonó el campo de juego al ser sustituido en el último partido del Grupo H, en la derrota ante Corea del Sur.

Ronaldo fue reemplazado por Gonçalo Ramos, el juvenil del Benfica que no desaprovechó la oportunidad de figurar en la nómina titular. Además de abrir el marcador, anotó triplete y, sin dudas, fue la figura del compromiso. El Bicho ingresó en el minuto 73 en reemplazo de João Félix, cuando su equipo ya vencía 5-1.

Debido a la polémica que generó la suplencia de Cristiano Ronaldo, el entrenador de la selección lusa brindó su versión de lo ocurrido en conversación con la prensa una vez concluyó el encuentro. Según él, obedeció a que, por sus características, para este partido específicamente prefirió contar con Ramos.

“Fue por características del juego, son jugadores diferentes. También entró Dalot, salió Cancelo... Tiene que ver con lo que yo pensaba de la dinámica del juego. ¿Problema? Ya respondí a esa pregunta. No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán”, comentó.

Para reafirmar su postura sobre lo sucedido, Fernando Santos agregó: “Ya lo expliqué y no volveré a explicarlo, son jugadores distintos”.

Zanjado el tema de Cristiano Ronaldo, el DT afirmó que si bien el partido realizado por Portugal este 6 de diciembre fue soñado, sus dirigidos deben pasar página y concentrarse en el siguiente rival, Marruecos.

“No fue un partido perfecto, pero sí una noche muy exitosa. Hubo actitud, concentración en cada momento del partido. Fue un gran partido, pero ahora lo más importante es bajar a la tierra y poner los pies en el suelo. Estuvo genial, pero faltan tres partidos y tenemos el siguiente en cuatro días”, dijo.

El compromiso entre portugueses y marroquíes, que llegan con un envión anímico al derrotar a España desde la ronda de penales en octavos de final, está programado para el sábado 10 de diciembre, a las 10 a. m. La selección que gane avanzará a semifinales, donde se enfrentará a Francia o Inglaterra.

También se pronunció sobre lo sucedido Gonçalo Ramos. Al final del compromiso dijo: “Cristiano habló conmigo antes del partido, como habla a todo el mundo. Es el capitán y siempre trata de ayudar (...). Ha sido un gran partido, pero lo importante ahora es mantener la calma”.

“Ya no está para jugar 90 minutos”

Jorge Luis Pinto, en conversación con SEMANA, realizó un análisis de los partidos del Mundial disputados este 6 de diciembre y afirmó que Cristiano Ronaldo ya no está en nivel para ser jugador titular de la selección de Portugal.

“Yo soy realista, yo lo dije en Colombia y se rieron de mí cuando dije Cristiano Ronaldo no estaba para jugar 90 minutos. Jugó, no lo hizo tan mal, no lo hizo tan bien. Siento que el Mundial es un ritmo diferente”, afirmó el actual técnico del Deportivo Cali.

“Yo pienso que no está para 90 minutos. Que puede ser un aporte importantísimo con su experiencia, su nivel, su categoría, su sentimiento… A no ser que haya existido otro tipo de problemas en el banco (…) no es correr, es participar, es tomar decisiones, es actuar en lo que corresponde del juego. Y ahí, Ronaldo, en el partido pasado, no nos mostró, al menos a algunos, un gran nivel, un gran fútbol”, agregó.