“Se rieron de mí cuando dije que Cristiano Ronaldo no estaba para jugar 90 minutos”

Este martes 6 de diciembre se cerraron los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, con las clasificaciones de las selecciones de Marruecos y Portugal, esta última con una tremenda goleada ante la selección de Suiza. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención, incluso más que la misma clasificación del equipo portugués.

Y es que antes de iniciarse el compromiso entre las dos selecciones europeas, el entrenador portugués Fernando Santos anunció que la estrella de su selección, Cristiano Ronaldo, iría al banco de suplentes en el partido de octavos de final. Hecho que conmocionó al “planeta fútbol”, ya que CR7 es uno de los futbolistas con más seguidores en todo el mundo.

Inmediatamente se supo la noticia, comenzaron a hablarse de las hipótesis de la razón fundamental por la que Ronaldo no sería titular con la selección de Portugal. Algunos afirmaron que el entrenador lo castigó por la mala actitud que tuvo en el partido anterior, cuando Fernando Santos decidió sustituirlo. Otros afirman que es una razón directamente deportiva y que Cristiano, a sus 37 años, ya no está para ser titular en un campeonato del mundo.

Uno de los que se unió a esta última versión fue el director técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien en charla con SEMANA afirmó que el exjugador del Real Madrid ya no está en nivel para ser jugador titular de la selección de Portugal. Y que eso lo ha demostrado en los partidos que ha disputado en el actual Campeonato del Mundo en Qatar.

“Yo soy realista, yo lo dije en Colombia y se rieron de mí cuando dije Cristiano Ronaldo no estaba para jugar 90 minutos. Jugó, no lo hizo tan mal, no lo hizo tan bien. Siento que el Mundial es un ritmo diferente”, afirmó el actual técnico del Deportivo Cali.

Sin embargo, Pinto no descartó como muchos que Ronaldo pueda ser importante para su selección. Pero aseguró que el entrenador debe encontrar la manera de que encaje en los partidos, ya que, por su edad, el futbolista portugués no está para seguir el ritmo y la velocidad del fútbol de élite.

“Yo pienso que no está para 90 minutos. Que puede ser un aporte importantísimo con su experiencia, su nivel, su categoría, su sentimiento… A no ser que haya existido otro tipo de problemas en el banco (…) no es correr, es participar, es tomar decisiones, es actuar en lo que corresponde del juego. Y ahí, Ronaldo, en el partido pasado, no nos mostró, al menos a algunos, un gran nivel, un gran fútbol”, dijo Jorge Luis Pinto en SEMANA.

Portugal logró derrotar a la selección de Suiza con un marcador de 6 a 1, lo cual dejó sorprendidos a todos y puso el tema de que tal vez los portugueses puedan jugar mejor sin Cristiano Ronaldo. Más aún, cuando el reemplazo del exjugador del Real Madrid, Gonçalo Ramos, fue la figura del juego de este martes.

El próximo sábado 10 de diciembre Portugal enfrentará a la selección de Marruecos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará a las 10:00 de la mañana, hora de Colombia, y definirá al semifinalista que se enfrentará con el ganador de Francia vs. Inglaterra.