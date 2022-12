Portugal 3-0 Suiza EN VIVO: Ramos sentencia lo que es una goleada; minuto a minuto

Siga aquí el minuto a minuto

Así van los resultados de los octavos de final

Países Bajos 3-1 Estados Unidos | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Khalifa.

Argentina 2-0 Australia | 2:00 p. m. (hora de Colombia), estadio Ahmad Bin Ali.

Domingo 4 de diciembre

Francia 3-1 Polonia | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Al-Thumama.

Inglaterra 3-0 Senegal | 2:00 p. m. (hora de Colombia), estadio Al-Bayt.

Lunes 5 de diciembre

Japón 1-1 (1-3 pen.) Croacia | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Al-Janoub.

Brasil 4-1 Corea del Sur | 2:00 p.m. (hora de Colombia) estadio 974.

Martes 6 de diciembre

Marruecos 0-0 (3-0 pen.) España | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Ciudad de la Educación.

Portugal vs. Suiza | 2:00 p. m. (hora de Colombia) estadio Lusail.

Previa

Este martes, las selecciones de Portugal y Suiza darán cierre a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Los lusos, que salieron primeros del grupo H se miden con los suizos que llegan a esta fase después de conseguir una heroica victoria en el último duelo de su grupo ante Serbia.

La gran novedad en los once inicialistas de este juego, será la ausencia de Cristiano Ronaldo, delantero que fue de alguna manera castigado por su entrenador Fernando Santos, por los gestos hechos en el último duelo ante Corea por ser sustituido.

Sobre ese hecho, Santos reprochó la actitud de Cristiano Ronaldo y dio a entender que lo manejo en el camerino sin tener que armar una nueva polémica. “No escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada”.

“Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa y toca pensar en el partido de mañana, en el que todos estamos enfocados”, agregó.