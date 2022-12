Mundial de Qatar 2022: malas noticias para Cristiano Ronaldo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo parece no estar viviendo los mejores momentos de su carrera deportiva, a pesar de que su selección avanzó a octavos en el Mundial de Qatar 2022.

El jugador, quien ya no hace parte del Manchester United y está por definirse su futuro, fue nombrado recientemente en el peor equipo de la fase de grupos, junto con cuatro jugadores de Qatar.

SofaScore, una compañía de datos deportivos, calificó a Cristiano Ronaldo con solo 6,37 sobre 10, puntaje que le dio para quedar en un grupo en el que ningún jugador quisiera estar.

Y es que Cristiano Ronaldo, quien ha luchado en el Mundial para destacarse con la selección de Portugal, tan solo han marcado un gol y hasta ha pasado desapercibido en los tres partidos que ha participado.

Entre tanto, el portugués Bruno Fernandes, internacional y antiguo compañero de equipo de Ronaldo, lidera el equipo de la fase de grupos, registrando una calificación promedio de 8,60.

Bruno Fernandes ha anotado dos goles y dos asistencias hasta ahora en el Mundial, ubicándolo como uno de los principales candidatos para el premio al jugador del torneo.

A propósito de Cristiano Ronaldo, el jugador perdió los cabales en el juego de Portugal con Corea del Sur, este viernes 2 de diciembre.

El técnico Fernando Santos decidió salir al terreno de juego con una nómina mixta para medirse con los surcoreanos. Sin embargo, el DT no escatimó en poner a su mayor figura, Cristiano Ronaldo, hombre que busca en este Mundial romper el récord de ser el jugador con más goles en mundiales con su país.

Durante los primeros minutos, el delantero luso, que actualmente se encuentra sin equipo, se mostró activo e incluso fue partícipe de varias jugadas cuando su equipo ya iba adelante en el rubro por 1-0.

No obstante, Ronaldo, con el correr de los minutos, fue despareciendo en el terreno de juego y finalmente sobre la segunda mitad tuvo que ser sustituido por su técnico para darle la posibilidad a André Silva.

Las cámaras de la transmisión oficial del juego se fueron con la cara de Ronaldo que hacía notar su malestar. Con su rostro mirando al suelo y hablando solo, el luso salió del terreno.

Sin embargo, desde otro ángulo, se pudo observar que Ronaldo hizo un gesto de mandar a callar a alguien, lo que levantó los rumores en la prensa, quienes aseguraron que dicho accionar había sido en contra de su técnico.

Cristiano aclara la polémica

Tras la derrota con Corea del Sur, Cristiano Ronaldo habló sobre su salida del terreno de juego y aclaró que sus gestos no fueron dirigidos al técnico Santos, sino para un rival. “El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, aseguró.

“No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, agregó.

Por su parte, el técnico Santos también salió a aclarar los rumores contando lo que pasó con el rival. “Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”, explicó.

Por lo pronto, Ronaldo y su selección Portugal se enfocan en lo que será el duelo de octavos de final ante Suiza, el próximo martes 6 de diciembre.