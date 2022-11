La sexy exconejita de ‘Playboy’ que asegura haber tenido relaciones con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes de las últimas décadas en el fútbol mundial. El futbolista portugués, para muchos, es considerado el mejor del mundo, incluso por encima del argentino Lionel Messi. Pero el exjugador de Real Madrid no tiene seguidores solamente por su talento en la cancha, sino que además gracias a su excelente estado físico es deseado por mujeres que siguen muy de cerca su carrera deportiva.

Y entre sus seguidoras hay hermosas mujeres de todo tipo de nacionalidades; incluso, algunas de ellas, aseguran que han tenido encuentros muy personales con el jugador de la selección de Portugal. Una de ellas es la modelo chilena Daniella Chávez, quién es muy famosa en su país y despertó polémica en redes sociales al afirmar haber tenido relaciones sexuales con Cristiano Ronaldo.

La modelo, quien fue conejita Playboy hace algunos años, realizó una publicación en su cuenta personal de Twitter, en la que hizo referencia al futbolista portugués que actualmente se encuentra disputando con su selección el Mundial de Qatar 2022. La chilena aprovechó un gol de Cristiano Ronaldo ante Uruguay para “homenajear” al jugador, pero a la vez coqueteó y reveló infidencias personales del exjugador de Real Madrid y de ella.

“La foto que le gustaba al ‘Bicho’ hoy se la dedico por su récord”, escribió la modelo chilena este lunes 28 de noviembre en su cuenta de Twitter acompañando sus palabras de una foto en la que Daniella Chávez se ve con muy poca ropa, mostrando toda la sensualidad que caracteriza a todas las mujeres que han sido parte de las ‘conejitas’ Playboy.

La foto que le gustaba al Bicho hoy se la dedico por su récord! Ha marcado Goles en 5 Mundiales… @Cristiano Besos 😘 pic.twitter.com/587P42Mc8i — Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 25, 2022

Daniella, quién se encuentra en Emiratos Árabes muy cerca del país donde se está disputando el Mundial, además escribió: “Ha marcado goles en cinco mundiales… Cristiano besos”, como para no dejar dudas que se refería a la estrella de la selección portuguesa.

Esta misma modelo, hace apenas dos años, había asegurado haber tenido un romance muy íntimo con Ronaldo, en el cual el portugués se mostró muy tímido, pero muy caballeroso. En ese momento, Daniella Chávez aseguró haberse “dado el gusto” de tener sexo con el jugador de fútbol. Noticia que, como era de esperarse, se volvió viral rápidamente en el país sudamericano.

“Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizá solo busqué darme un gusto y tener sexo con él”, afirmó la modelo chilena al medio de comunicación británico The Sun.

Por este comentario, la mujer fue muy criticada en redes sociales, sobre todo por fanáticos de Cristiano Ronaldo, que aseguraron que mentía y solo quería fama con sus palabras. Incluso, algunos llegaron a hacer comentarios e insultos de “alto calibre”. Por este motivo, la modelo chilena decidió bloquear los comentarios en sus redes sociales, cada que se refiere al futbolista portugués.

Ronaldo se encuentra por estos días disputando su último mundial como futbolista profesional, en el que ya logró que Portugal llegue a los octavos de final y se espera en el país europeo que su selección tenga una gran actuación para despedir la carrera del mejor futbolista de la historia del fútbol portugués.