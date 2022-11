Un grande le cerró la puerta a Cristiano Ronaldo; por ahora seguirá enfocado en el Mundial Qatar 2022

- Foto: REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAY

En pleno desarrollo del Mundial Qatar 2022 se conoció una noticia que involucró a Cristiano Ronaldo, una de las figuras del torneo orbital, y a su club, el Manchester United. De acuerdo con lo trascendido, ambas partes llegaron a un acuerdo y terminaron la relación contractual que los unía, poniendo fin a una segunda etapa en esta relación, de la que se esperaba mucho más.

Luego de este suceso, mucho se ha rumorado sobre el futuro que tendría el astro de Portugal y sobre qué equipos se le medirían a contar con sus servicios; en este sentido, los reflectores se dirigen a los clubes con amplias chequeras que puedan satisfacer las peticiones CR7.

Es allí donde se alcanzó a vincular a Ronaldo con el poderoso cuadro alemán Bayern Múnich, equipo con un flujo de caja bastante amplio que podría pagar, sin reparos, el salario que demanda el ex Real Madrid.

Sin embargo, y pese al deseo de muchos hinchas alemanes, el propio director deportivo del equipo bávaro, Oliver Kahn, le bajó la caña a la contratación del delantero de 37 años, que por ahora seguirá enfocado en el Mundial a la espera de conseguir equipo en el mercado de fin de año.

“Lo hemos considerado, es parte de nuestro trabajo, todos amamos a Ronaldo, pero la estrategia es diferente”, expresó Kahn, quien no dudó en resaltar las cualidades del jugador, pero que confesó que los intereses de la escuadra giran en torno a otros objetivos.

¿Por qué se fue Ronaldo del Manchester United?

Cristiano Ronaldo, tras su regreso al Manchester United, apenas sumó 524 minutos en el final de la temporada en la liga inglesa, anotando un gol para la Premier al Everton.

Sin embargo, sus declaraciones tras la entrevista con el periodista Piers Morgan no cayeron nada bien en su club inglés que, en pleno Mundial de Qatar 2022, comunicó una contundente decisión.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, inicia la misiva.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, complementa el comunicado oficial.

Los Diablos Rojos anunciaron el inicio de “los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista del delantero.

“El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, dijeron de manera oficial.

CR7 buscó irse del United antes del inicio de la temporada porque no tenía participación en Champions League. El astro luso se vio obligado a cumplir con sus obligaciones deportivas y la relación con el DT, Erik ten Hag, se rompió.

“No le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, aseguró el astro.

Además, les habló a los hinchas de frente. “El club tiene algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal. En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo están”, precisó sobre el actual limbo en el cual vive el histórico club de la Premier League.

“Amo al Manchester United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren hacerlo diferente, tienen que cambiar muchas, muchas cosas”, añadió.

Visiblemente afectado por la relación deteriorada con sus hinchas, dijo: “Son las cosas más importantes en el fútbol. Tú juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Siento que cada vez que salgo, cuando camino por la calle, la afición se me acerca y aprecia lo que hago por el fútbol”.

“La afición para mí lo es todo. Es por eso por lo que doy esta entrevista, porque creo que es el momento adecuado para decir lo que pienso”, terminó.