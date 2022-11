Los récords que puede batir Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022; ¿lo logrará?

- Foto: FIFA via Getty Images

Cristiano Ronaldo ya no hace parte del Manchester United.

Este jueves 24 de noviembre se disputa la fecha 1 del grupo H de la Copa del Mundo y la selección de Cristiano Ronaldo, Portugal, se mide a las 11 a. m. (hora colombiana) ante Ghana.

A pesar de que la temporada del ‘7′ no fue la mejor, el luso está enfocado en disputar el certamen orbital de la mejor manera posible e ir avanzando de ronda con la escuadra europea.

En este sentido, es oportuno señalar que el exjugador del Real Madrid y de la Juventus puede romper en el Mundial de Qatar 2022 algunos récords que se sumarían a su extensa lista de logros personales.

Con respecto a lo anterior, uno de estos récords es convertirse en el máximo artillero de Portugal en la historia de los mundiales. Por el momento, este lugar es ocupado por Eusebio, quien anotó 9 goles en la cita orbital de Inglaterra 1966. El ‘Bicho’ tiene 7 tantos, está a dos de igualar a la ‘pantera’ y a 3 de superarlo.

Asimismo, la otra marca que puede hacer Cristiano Ronaldo es ingresar en la selecta lista de los futbolistas que han realizado goles en cinco Copas del Mundo.

La profecía que ilusiona a los fanáticos de Cristiano Ronaldo y Portugal de cara al Mundial de Qatar

Como ha sido costumbre en las últimas ediciones del evento mundial, portales de datos, e incluso marcas, se han atrevido a vaticinar el próximo campeón del mundo. Por ejemplo, la casa EA Sports, reconocida por los videojuegos de deportes, se atrevió a dar a la Argentina de Messi como campeona después de una simulación.

Sin embargo, la historia también se ha encargado en los últimos días de informar quien será el próximo rey del mundo. La inédita profecía que se dio a conocer fue clara y precisa, asegurando que el goleador de la Eurocopa previa al Mundial después se coronó campeón del mismo. Esto se dio en 2010, 2014 y 2018.

Revisando el historial, en el año 2010, el ‘pichichi’ del campeonato europeo fue David Villa, español que posteriormente se coronó campeón con su selección España en el Mundial de Sudáfrica. Cuatro años después Mario Gómez fue el encargado de ser el goleador, y luego ganar la Copa del Mundo con Alemania en Brasil 2014.

Por último, el francés Antoine Griezmann fue la bota de oro de la última Eurocopa, para luego coronarse campeón con Francia en Rusia 2018.

En ese orden de ideas, los millones de fanáticos de Portugal, y por supuesto de Cristiano Ronaldo, se han ilusionado, pues el delantero luso fue el último goleador de la Eurocopa. El luso marcó un total de 5 goles en el certamen.

Se destaca que en sus múltiples logros a nivel deportivo, a Ronaldo le resta ganar un Mundial con su selección Portugal, y Qatar sería la ocasión ideal para lograrlo. Para el delantero, este será su quinto evento futbolístico y posiblemente el último.

Ante esto, hace unos días el futbolista aseguró que, “es difícil de decir ahora mismo, mi estado de ánimo es ahora mismo a la Copa del Mundo. Probablemente, sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo, o lo que sea. Nadie es perfecto...Es difícil decir ahora mismo qué va a pasar con el Mundial, porque mi atención está puesta en el Mundial, en la selección de Portugal”.