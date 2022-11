Las mascotas de Messi, Cristiano Ronaldo y otros astros del fútbol

Hay una serie de futbolistas que, además de ser reconocidos por su talento en las canchas, son el foco de atención en las redes sociales por cuenta de sus animales de compañía. La lista es larga, entre los nombres más destacados aparecen el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Kylian Mbappé.

Hulk y Messi, una pareja de gigantes

Messi suele compartir en sus redes sociales fotos con Hulk, un dogo de Burdeos que recibió como regalo de su esposa Antonela Roccuzzo. La mascota del astro argentino es gigante, puede pesar entre 55 y 65 kilos y requiere de unos 1.000 gramos de alimento a diario.

Los dogo de Burdeos, de origen francés, suelen tener una esperanza de vida de entre cinco y ocho años. El temperamento de este tipo de animales es tranquilo, por lo mismo es ideal para familias con muchos niños, como es el caso del grupo que rodea a Messi.

Además de Hulk, Messi tiene a otros dos canes: Toby y Abú. El primero de ellos es un caniche color caramelo que ha acompañado a ‘la Pulga’ desde el 2013. Este perrito de tamaño mediano y crespos en el pelaje también fue un regalo de su esposa.

Finalmente, Abú es el más reciente miembro de la familia. Este pequeño can es un Toy Poodle, raza que es caracterizada por Purina como “perros alegres y cariñosos, que pueden ser el compañero más maravilloso, buen perro guardián, anunciando visitas, pero generalmente es de buen carácter”.

La manada de Cristiano Ronaldo

El portugués Cristianao Ronaldo tiene cinco perros -todos adoptados- y un gato esfinge llamado Pepe. Entre sus cinco perros se encuentran Antonina, una perrita de la raza crestado chino; Bobby Moore, un labrador blanco; Marosca, una labrador golden; Abelhinha, una Yorkshire y un anónimo un caniche blanco.

Pepe es el gato que recientemente se unió a la gran familia multiespecie de Ronaldo. Esta raza se caracteriza por no tener pelaje, sin embargo no es el animal más extraño que tiene el futbolista, de hecho Antonina es un crestado chino que tampoco tiene pelo, pero sí unos mechones de pelaje blanco en la cabeza, patas y en la cola. En Colombia un perro de esta raza puede llegar a costar entre 3 y 7 millones de pesos.

Cabe resaltar que ‘el Bicho’ siempre ha demostrado su amor por los animales al ayudar a diferentes fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro animalistas. De hecho, en el 2017 protagonizó un acto que llenó el corazón del público: salvó al albergue Cantinho da Lili al regalarles una camiseta que fue subastada por 2 mil euros. Con esta donación ayudó a los más de 80 perros que vivían en el lugar.

Mbappé y su peludo ahijado

A pesar de que Kylian Mbappé no tiene mascotas conocidas, esto no significa que no se interese por los animales. De hecho, en el 2021 se volvió padrino de una cría de oso panda nacida en Francia.

En la ceremonia, junto al futbolista francés, se encontraba Zhang Jiaqui, una medallista olímpica de China. Ambos deportistas apadrinaron a dos pandas y dieron a conocer los nombres elegidos para estos peludos osos: “Pequeña nieve” y “Flor de algodón”. El objetivo de esto fue dar visibilidad a la importancia de proteger especies en riesgo de extinción y también generar conciencia frente al cuidado de la biodiversidad.

Un bonus colombiano

A pesar de que la Selección colombiana no llegó a Qatar, hay que mencionar a un jugador amante de los animales: el centrocampista James Rodríguez. El 10 de la Selección tiene un bulldog francés, un cocker spaniel, un golden retriever llamado Dylan y un goldendoodle. Este último llegó a la vida del futbolista en octubre del año pasado.

De acuerdo con el portal de mascotas The Spruce Pets, los goldendoodles pueden tener un precio entre 1.500 a 5 mil dólares y son una raza que no es tan fácil de conseguir en Colombia. Su característico pelaje y estatura se deben a que son una mezcla entre el golden retriever y el poodle.