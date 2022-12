La razón por la que Cristiano Ronaldo evita hablar de su padre, un soldado que combatió en Angola y murió por abusar del alcohol

Pensar en estrellas de fútbol como Cristiano Ronaldo conlleva imaginar una vida llena de lujos y excentricidades, pero a ignorar que tanto la fama como el dinero lo ganaron a pulso. En algunas ocasiones los fanáticos del balompié suponen que la vida de los jugadores es toda color rosa. Pero no. CR7 es un ejemplo de ello.

Si hay un tema del que poco habla el jugador luso cuando conversa con la prensa deportiva es de su padre, debido a lo doloroso que resulta recordarlo. Hablar de él es remitirse a su ausencia: murió en 2005 por causa de una enfermedad hepática producto del abuso del alcohol.

José Dinis Aveiro, el papá de Cristiano Ronaldo, no fue el mismo desde que llegó de la guerra, en la que fue obligado a participar por el Gobierno portugués para evitar la independencia de Angola. El conflicto con la nación africana se desarrolló de 1961 a 1974. Así lo documentó el diario The Sun tras un diálogo con el futbolista en 2019.

En ese entonces también llamó la atención una entrevista de la estrella portuguesa con la cadena de televisión británica ITV, en la que se le pidió a Cristiano Ronaldo definir a su padre en una palabra. “Alcohólico”, fue su respuesta.

On this day 17 years ago today, Cristiano Ronaldo's father Jose Dinis Aveiro passed away.



We grieve ❤️🥀 pic.twitter.com/0W59zEYHoA — JoKeR (@MSPrince010) September 8, 2022

Todo indica que José Dinis Aveiro entró en depresión luego de la guerra a la que fue obligado a ir, no solo al ver sus compañeros muertos en combate, sino al observar a algunos de ellos contagiados de malaria. Los demás tampoco la pasaban bien: eran pocos los suministros para subsistencia y, pese a tener un río a su merced, el agua no les alcanzaba, no era potable.

De regreso a casa, el padre del considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, tuvo que volver a luchar, solo que contra el desempleo. Las tabernas de Madeira se convirtieron en su refugio, pero también en el comienzo de su fin, un alcoholismo al que no pudo dar marcha atrás.

José Manuel Coelho, un amigo de José Dinis Aveiro, comentó en una ocasión a ESPN: “Estábamos abandonados. Los veteranos de guerra no tenían dinero ni trabajo. Sus amigos le comprarían bebidas. No tenía dinero. No comía adecuadamente”.

El papá de Cristiano Ronaldo murió el 7 de septiembre de 2005 por cuenta de una insuficiencia hepática. En ese entonces, CR7 militaba en el Manchester United, pero estaba concentrado con la selección de Portugal.

Luiz Felipe Scolari, DT de la selección ese año, le confesó al Daily Mirror: “Fue muy duro y más en el momento en el que se creó una relación más allá de la de entrenador-jugador. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía cómo decírselo y nadie quería hacerlo. Dije que yo me encargaría porque yo sabía lo que era perder a un padre. El mío había fallecido años antes”.

El reprochable gesto de Ronaldo

Este viernes se definieron los últimos clasificados a la ronda de octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Uno de los duelos a estar pendiente en el día era el choque entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Corea del Sur. Si bien los lusos ya estaban clasificados a la siguiente ronda, buscaban cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, algo que hasta esta fecha ninguna selección ha logrado.

El técnico Fernando Santos decidió salir al terreno de juego con una nómina mixta para medirse con los surcoreanos. Sin embargo, no escatimó en poner a su mayor figura, Cristiano Ronaldo, hombre que busca en este Mundial romper el récord de ser el jugador con más goles en mundiales con su país.

Cristiano Ronaldo en el juego de Portugal y Corea del Sur. - Foto: REUTERS

Ronaldo, no obstante, fue sustituido por su técnico para darle la posibilidad a André Silva, por lo que se disgustó. Con su rostro mirando al suelo y hablando solo, salió del campo de juego. Las cámaras también captaron cuando mandó callar a alguien, lo que generó rumores en la prensa: aseguran que fue a su técnico.