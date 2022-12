Messi vs. Cristiano Ronaldo, lo que se necesita para ver la final soñada en el Mundial de Qatar 2022

Quizás el mayor anhelo de los amantes del balompié es ver a Portugal enfrentándose en la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 con Argentina, no tanto por el historial entre ambas selecciones, que no deja de ser llamativo, sino por ver cara a cara a los dos mejores futbolistas del siglo XXI, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Como van las cosas en la Copa Mundo es probable que ambas estrellas lleguen a encontrarse, no solo por estar situadas en cuadros diferentes, sino porque en octavos de final sus selecciones ganaron con contundencia. La Albiceleste venció 2-1 a Australia, aunque el marcador se quedó corto para las acciones de gol que generó, y el conjunto luso derrotó 6-1 a Suiza, con Gonçalo Ramos como figura al anotar triplete.

Argentinos y portugueses podrán verse en el campo de juego en la final del Mundial o en la lucha por el tercer puesto, dependiendo de que ambos avancen al tiempo en las rondas de eliminación que se avecinan.

En cuartos de final, Argentina se medirá con un rival de calibre, Países Bajos, que va por su primer título mundialista luego de tres subcampeonatos (1974, 1978 y 2010). Si los dirigidos por Lionel Scaloni tienen figuras como su tocayo Lionel Messi, los comandados por Louis van Gaal también tienen jugadores de renombre, si no que lo digan Virgil Van Dijk y Memphis Depay, incluso Andries Noppert, el guardameta con más estatura en el certamen.

En caso de que la escuadra sudamericana triunfe en el partido programado el viernes 9 de diciembre ante los neerlandeses, enfrentaría a Croacia o Brasil en semifinales. A la canarinha, Argentina no le teme: la venció en la final de la más reciente edición de la Copa América; distinta es la situación con Croacia, ante la que perdió en Rusia 2018.

Y Portugal, ¿qué?

Para llegar a la final de la Copa Mundo, Portugal deberá derrotar a una difícil selección de Marruecos, que llegará con el envión anímico de vencer en octavos de final a España, una de las favoritas al título. El reto será anotarle a Bono, considerado por algunos como el mejor guardameta en lo que va de torneo.

En caso de vencer, se encontraría en semifinal con uno de dos rivales que a lo largo del torneo han sido avasallantes: Francia, que está defendiendo con creces el campeonato de Rusia 2018, o Inglaterra, que no ocupa el primer lugar desde 1966.

Messi vs. Cristiano Ronaldo

Entre las dos estrellas del balompié, quien vive un mejor momento es Lionel Messi. Pese a las críticas por errar un penal ante la selección de Polonia en el cierre del Grupo C, está demostrando que va de menos a más. Fue pieza clave en el triunfo 2-1 en los octavos de final contra Australia, partido en el que se reportó con una anotación. En Qatar 2022, el ‘10′ que está jugando su último Mundial suma ya tres goles.

“Mil partidos ya, qué locura. Y siempre con la misma ilusión que sentí en el primero que jugué como profesional. Muchísimas gracias a todos los que me acompañan en este hermoso viaje”, publicó en Instagram tras el triunfo con Australia.

Cristiano Ronaldo, uno de los bastiones de Portugal, no atraviesa su mejor temporada. Durante el certamen cerró su vínculo laboral con Manchester United, donde no brilló como esperaba en su segunda etapa. Además, en octavos de final, no hizo parte de la nómina titular, al parecer por una discusión con el DT de la selección, Fernando Santos.

Lo que es peor para el Bicho es que quien lo reemplazó en el onceno inicial, Gonçalo Ramos, anotó tres tantos.