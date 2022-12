Pelea entre Messi y Weghorst pudo ser peor: Kun Agüero reveló el detalle que pudo haber desatado el enfrentamiento

El altercado de Lionel Messi con el holandés Weghorst luego del partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 se tomó rápidamente las redes sociales, gracias a que el jugador del PSG lanzó insultos mientras era entrevistado por uno de los canales que sigue de cerca el torneo.

Con el paso de las horas se siguen conociendo más detalles de lo que llevó al ex Barcelona a comportarse de esta manera, algo que muchos reprocharon y que otros, más que todo argentinos, defienden.

Sin embargo, y pese a que toda la atención se centró sobre el 10 albiceleste, fue Kun Agüero quien estuvo en primera fila y presenció lo que sucedió. El exfutbolista e ídolo del Manchester City logró estar en la grama del estadio gracias a sus influencias y fue allí que se percató de lo que estaba sucediendo entre los futbolistas.

Según él, mientras conversaba con sus compañeros luego de la tanda de penales que le dio la clasificación a Argentina a la semifinal de Qatar 2022, logró darse cuenta de que los ánimos estaban calientes y que Weghors intentaba hablar con el astro argentino.

Agüero señaló que el futbolista europeo lo encaró y le dijo “ven aquí”. Acto seguido el Kun saltó y le dijo que se callara y que no era necesario hablarle a Messi en medio de la calentura. “Le dije ‘cerra el or…’. ¿Para qué le hablaba (a Messi) si sabía que el tema estaba caliente?”, señaló el exdelantero.

Luego de esto, Agüero dijo que Weghorst le pidió que no lo callara y nuevamente el ex Manchester City le pidió que no le hablara a Lionel Messi.

Justo en ese momento, señaló el Kun, los funcionarios de la Fifa le exigieron “que no hiciera quilombo” y por eso se distanció del jugador holandés para acatar el pedido de los comisarios presentes en el terreno de juego.

¿Qué fue lo que dijo Messi después del partido contra Países Bajos?

Más allá de la clasificación, los jugadores de Argentina salieron con furia del terreno de juego por el desarrollo del encuentro, donde tuvieron fuertes cruces con los jugadores neerlandeses, más las polémicas decisiones del árbitro español, Mateu LaHoz.

Tras el partido, Messi atendió a los medios de comunicación y aprovechó para descargar toda su bronca por lo ocurrido con el juez de la contienda y de paso con algún rival que se encontraba presenciando sus declaraciones.

Cuando el 10 de Argentina se encontraba respondiendo las preguntas del canal TyC Sports, se quedó mirando fijamente a lo que detrás de cámara parecía un rival. Dejando a un lado lo que le decía el periodista, Messi salió y grito “Qué mirás, bobo, que mirás. Andá pa’ allá”.

El suceso se volvió viral de inmediato en redes sociales donde miles de usuarios apuntan a que estas palabras iban dirigidas al delantero que hizo los dos goles durante el enfrentamiento, Weghorst.

Sumado a estas palabras, el atacante argentino arremetió contra el arbitraje de LaHoz y lanzó una fuerte declaración en contra de la Fifa. “(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura”.

“Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, criticó al rival.