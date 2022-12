Video | El detrás de cámaras del “qué mirás bobo”: revelan lo que no se vio de la polémica frase de Messi

La serie de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos terminó con los ánimos caldeados producto de las declaraciones que se dieron en la previa y lo sucedido durante el partido, incluida la tanda de penales en la que los jugadores neerlandeses intentaron poner nerviosos a sus rivales, antes que los argentinos les celebraran en la cara el triunfo con el lanzamiento de Lautaro Martínez.

Después de la celebración en el campo de juego, la discordia se trasladó a los banquillos, cuando Lionel Messi se acercó a Louis Van Gaal, técnico de Holanda, para decirle un par de cosas y hacerle con la mano una seña que pretendía decirle que habló mucho en la previa al compromiso.

Messi le lanzó duros ‘dardos’ al entrenador en la primera entrevista que dio sobre el campo de juego, diciendo que se dedicó a “dar pelotazos” en busca del empate que llegaría sobre el 90+11′ de partido. El ‘10′ también aprovechó para dar una dura crítica contra el árbitro Mateu Lahoz, a quien no vio a la suficiente “altura” para un partido de estos pergaminos.

Así celebró Messi su gol en el segundo tiempo ante Países Bajos - Foto: AP

Pero la frase de la noche llegaría minutos más tarde, ya con Lionel en el túnel de vestuarios, donde se encontraba el periodista de TyC Sports esperándolo para recoger sus sensaciones del paso a semifinales. Mientras Gastón Edul, reportero del medio en mención, elaboraba a la pregunta, Messi dejaba fija su vista en Wout Weghorst, delantero de Países Bajos, que le pedía desde lejos la posibilidad de hablar para aclarar las cosas.

Una persona que se encontraba al interior del túnel grabó el momento en el que el astro argentino le grita el “¿qué mirás, bobo?”, y la reacción de Weghorst es discutir con otros jugadores de la albiceleste, entre ellos Lautaro, Lisandro Martínez y hasta el ‘Kun’ Agüero, que bajó al césped para felicitar a sus excompañeros.

Justamente, Agüero es el que se encarga de calmar los ánimos y pedirle al delantero neerlandés que deje las cosas así, sabiendo que Messi tenía una gran molestia con el equipo rival. “Justo estábamos entrando y le empezó a decir ‘¡Hey Messi!’. Leo se da vuelta y ahí le dijo eso”, contó el ‘Kun’ más tarde en ESPN.

“El chabón le decía ‘come here’ (ven acá) y ahí llegué yo y le dije ‘ya está'. Le digo ‘¿para qué le hablas si ves que está caliente? Cállate’. Él me dijo ‘you don’t say shut up’ (no me digas que me calle) y yo le dije entonces ‘don’t talk to Messi’, y ya”, contó el exdelantero del Manchester City.

Terminada la discusión, ambas selecciones se dirigieron a sus vestuarios y la pelea quedó en anécdota, aunque después, en la zona mixta para los medios sin derechos televisivos, se volvió a hablar de lo sucedido en el túnel de vestuarios. “Yo solo quise darle la mano después del partido”, señaló Weghorst a los medios de su país.

“Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”, completó.

Messi también se refirió a lo sucedido y aseguró que su principal molestia es que no le gusta “que se hable antes de los partidos”, como lo hizo el técnico Van Gaal. “El 19 (Weghorst) desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas y me parece que eso no hace parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de él no fue respetuoso con nosotros”, finalizó.