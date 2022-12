El desgarrador llanto en vivo de Jorge Luis Pinto por la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022: “Me duele”

Neymar no fue el único que lloró tras la eliminación de Brasil de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Incluso quienes no son brasileños lamentaron que quizá la selección con mayor favoritismo al título perdiera en los cuartos de final desde la ronda de penales.

Por su parte, al director técnico colombiano Jorge Luis Pinto se le escapó un sollozo mientras conversaba con SEMANA acerca de la actuación de los dirigidos por Tite ante el combinado de Croacia.

A Pilar Velásquez, presentadora de SEMANA Mundial, el estratega cafetero le comentó desde que comenzó la conversación lo triste que estaba por el partido del scratch este 9 de diciembre. Lo que dolió, según él, fue no solo haber sido hincha de Brasil desde que tiene memoria, sino la manera en que quedó eliminado: siendo un equipo opaco, sin ideas, contrario a lo que está acostumbrado a demostrar.

“Un gusto saludarla, un poco triste, ¿no? He venido acompañando a Brasil como hincha desde el año 82 en Sarria, en México 86, cuando los penales de Sócrates, y no me acuerdo en qué otro. El de Italia 90, con el gol de Caniggia a pase de Maradona, en el 94, cuando salió campeona en Estados Unidos, en la final de Francia 98, cuando salió campeón (...)”, comentó Pinto, haciendo lo posible para no llorar.

Luego, realizó su comentario del partido, de nuevo, con desazón en sus palabras. “Brasil fue eliminado ante Croacia, un gran equipo, práctico, que dominó el partido, dominó el fútbol siendo profuso, lo que no supo hacer Brasil, que no tuvo la capacidad para defenderse, para recuperar balones. Fue vergonzoso el comportamiento de Brasil en la forma de presionar, sin respaldo, lo bailaban, porque a Brasil lo bailaron hoy. Y bueno, muchas de esas cosas del fútbol”, añadió.

Fue ante la pregunta por la tristeza que le embargaba que Jorge Luis Pinto no pudo contener más sus lágrimas y, dándole rienda a sus sentimientos, expresó lo que sentía. Más que la eliminación, le dolió ver un equipo brasileño que, con la nómina que tiene, no le dio la alegría a Sudamérica de verlo en una semifinal.

Una vez lloró, como lo hace quien siente al fútbol en sus venas, manifestó: “Emotivo, ¿no? Nací con el fútbol brasileño, viví con el fútbol brasileño, estudié en Brasil, tengo grandes amigos del fútbol brasileño, y me duele una eliminación vergonzosa. Como profesional del fútbol me parece vergonzosa la eliminación, que no se puede contemplar frente a la nómina que tiene Brasil, con todo el combo que tiene”.

Pinto también se refirió al tanto de Neymar cuando el cronómetro marcaba el minuto 105+1, es decir, en la adición del tiempo complementario. Luego de una doble pared, como en los partidos de barrio, el referente de la selección brasileña eludió al guardameta croata Dominik Livaković y anotó el gol que luego celebró a rabiar. Hasta ese entonces, la victoria del pentacampeón mundial parecía asegurada, no obstante, su rival se repuso del tanto e igualó en el minuto 117.

En la ronda de penales, donde se esperaba que Alisson Becker brillara, Brasil cayó 4-2. La joven perla del Real Madrid, Rodrygo, y el experimentado defensa del PSG, Marquinhos, fallaron. La suerte estaba echada.

Al respecto, Jorge Luis Pinto expuso: “Me pareció triste lo de Brasil hoy, terminó bailado por Croacia. Fue un Brasil sin respuestas, sin actitud, sin disposición de juego, solamente fundamentada en una individualidad que por suerte la tuvo Neymar con el gol. Nos vamos tristes porque creíamos mucho en Brasil por su capacidad, por sus jugadores, por todo el talento que representa para Latinoamérica”.