Colombia se queda sin título: tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20 tras la fecha 4

El título parecía posible tras los resultados de la primera ronda y se desvaneció en el hexagonal final para la Selección Colombia sub 20.

Además, Paraguay se clasificó para el Mundial Femenino Sub 20 al igualar 2-2 con Perú, y Argentina, que solo había ganado dos partidos en todo el torneo, también logró el objetivo luego del empate 1-1 con Colombia.

“Este fue el cuarto empate entre Colombia y Argentina en la Conmebol Sub 20 Femenina, y esos cuatro empates fueron en los últimos cinco enfrentamientos entre sí (el partido restante lo ganó Colombia 3-1). Sin embargo, este fue el primer empate con goles en dicho lapso.”, según datos oficiales de la competencia.

La última jornada enfrentará a Venezuela vs. Argentina, Brasil vs. Perú y a Paraguay vs. Colombia el próximo domingo 5 de mayo en Guayaquil.