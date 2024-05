Futuro de Luis Díaz se oscurece: destapan decisión que tomaría Liverpool con el guajiro

Klopp está muy contento con el nivel de Díaz y lo destaca cada que puede en rueda de prensa, pero en la dirigencia no sería tan unánime la opinión sobre mantenerlo si llega una oferta multimillonaria para comprarlo.

Para sorpresa de los hinchas, Luis Díaz es uno de los jugadores de los que más se habla en los medios deportivos de Inglaterra. Las versiones de The Athletic, Sky Sports y hasta Fabrizio Romano, entre otros, han puesto de su parte para que hoy en Anfield no se hable de otra cosa que no sea la posibilidad de desprenderse del colombiano a falta de tres años para cumplir su contrato.