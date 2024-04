Luis Díaz corre peligro: Liverpool toma drástica decisión con Salah, tras pelea contra Klopp

La continuidad del egipcio no solo puede impactar en las cuentas del club inglés, sino también en el futuro de otros jugadores, entre ellos Luis Díaz, expectante a una posible venta que en Liverpool ya no verían tan descabellada.

De acuerdo a The Athletic , Liverpool quiere contar con su gran figura para la primera campaña de Slot al frente del banquillo. “ El atacante de 31 años se acerca a los últimos 12 meses de su contrato y se ha especulado cada vez más con su salida. Pero Salah no ha dado indicios de querer salir, lo que casa con el deseo del Liverpool, y se prevé que permanecerá en Anfield ”, apunta el periodista David Ornstein.

No obstante, el egipcio considera que todavía le quedan cartuchos por quemar en el fútbol europeo. “Si bien su interés no ha desaparecido, es menos agresivo que cuando la SPL (Saudi Pro League) estaba invirtiendo fuertemente en nuevos fichajes el verano pasado y Al Ittihad apuntaba a Salah para ayudar a encabezar su campaña en la Copa Mundial de Clubes”, apunta The Athletic.