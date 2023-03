El respaldo económico que recibió Atlético Mineiro antes de su partido con Millonarios por Copa Libertadores

El miércoles 8 de marzo se jugó el partido de ida por la última fase previa de la Copa Libertadores, en la que Millonarios recibió en el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá, al Atlético de Mineiro, quién llegó a Colombia como el gran favorito de la serie para quedarse con el cupo a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América.

Y es que los brasileños cuentan con una nómina llega de estrellas, por la que no solo son favoritos a eliminar a Millonarios, sino que tienen con qué pelear en serio la Copa Libertadores. Sin embargo, esto no quiere decir que a Mineiro le sobre el dinero, ya que a esta fase copera llegaron con algunos salarios pendientes por pagar a sus costosos futbolistas.

Atlético Mineiro viene de vencer a Carabobo de Venezuela en la Copa Libertadores. Foto: AFP. - Foto: AFP

Al parecer, el equipo brasileño está pasando por una crisis financiera que no le ha permitido estar al día con el sueldo de su nómina, por lo que los directivos estuvieron muy preocupados en la previa del partido en Bogotá. Ya que se entiende lo importante que es tener motivados a los jugadores, para que logren la clasificación a fase de grupos y el club se pueda asegurar tres millones de dólares más que permitirán solventar varias deudas.

Por este motivo, y pensando en evitar que la crisis financiera afecte el rendimiento deportivo del equipo, los dirigentes de Atlético Mineiro en las últimas horas hicieron el pago de los salarios del mes de febrero al cuerpo técnico y jugadores profesionales de la plantilla. Para así evitar, que la falta de motivación normal al no recibir el pago, permita que los brasileños se lleven una sorpresa y queden eliminados por Millonarios el próximo miércoles en Belo Horizonte.

“Ante una secuencia de partidos importantes y decisivos para la temporada 2023, el Atlético-MG logró evitar que aumentara la mora salarial con sus futbolistas”, publicó el diario brasileño Globo Esporte, asegurando que el equipo recibió el pago de su sueldo del mes anterior.

Millonarios vs Atlético Mineiro - Copa Libertadores. - Foto: AFP

No obstante, Atlético Mineiro cuenta con muchas más deudas, por lo que el partido ante Millonarios se convierte en una final, no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo económico. Ya que de quedar eliminados ante el equipo colombiano, la crisis económica aumentaría considerablemente y seguramente no podrían sostener la costosa nomina de jugadores con la que cuentan en este 2023.

Atlético Mineiro sacó oro en su visita a Millonarios por Copa Libertadores

Los galos visitaban Bogotá luego de dejar en el camino al Carabobo de Venezuela, mientras que Millonarios arribaba a esta parada tras vencer en la fase 2 a Universidad Católica de Ecuador.

Con el ánimo de buscar el primer gol, Millonarios adelantó sus líneas, dejando espacios en su defensa que fueron aprovechados por los rivales, que por medio del contragolpe llegaron con mayor peligro a la portería de Álvaro Montero.

No obstante, la mayor chance de gol que tuvieron los cariocas fue por medio del referente Hulk, jugador que recibió un balón perfecto a las espaldas de los defensores colombianos y quedó mano a mano. Sin embargo, el experimentado atacante dilapidó de manera increíble la opción al mandar el balón por encima del marco.

Con el correr de los minutos, el referente del Mineiro volvió a tener un acercamiento al pórtico rival tras sacar un remate potente de media distancia que atajó exigido el portero Montero. A pesar de tener las mejores opciones en el primer tiempo, la falta de eficacia les paso factura a los brasileños, que sobre los últimos minutos de esta primera mitad vieron caer su arco gracias a una desconcentración en su defensa.

Luego de un cobro de tiro de esquina, David Silva aprovechó la falta de comunicación en la zaga rival para cabecear sobre el segundo palo de manera solitaria, y así poner el 1-0 parcial para los bogotanos.

David Silva anotó su primer gol en Copa Libertadores 2023 - Foto: AFP

Para la segunda mitad, el ritmo de juego se mantuvo de la misma manera por parte de los dos elencos. La primera opción de gol la tuvo Mineiro después que Hulk aprovechara un error en salida de Juan Pablo Vargas para quedar mano a mano ante Montero. No obstante, el portero terminó imponiéndose por segunda vez en el partido.

Minutos después, la justicia llegó para el equipo visitante que fue veloz en ataque y gracias a Paulinho encontró el empate. Un balón filtrado para el delantero hizo descontrolar a la defensa rival para quedar solo y definir por encima de Montero.

Con el afán de marcar el segundo gol, los embajadores volvieron a dejar espacios en la zona de atrás y pasaron sustos con la velocidad de los hombres de punta del Mineiro que, para su fortuna, no fueron letales.