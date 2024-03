Emotivo gesto con Alberto Gamero en medio de la crisis con Millonarios; video de lo vivido en El Campín

Gamero también expresó que espera el apoyo constante de su afición, pues semanas atrás, cuando encadenó un resultado adverso, se fue dolido del estadio El Campín tras reclamos y recriminaciones. Al finalizar el juego ante Once Caldas, donde también perdió, dijo: “Para mí no es fácil que salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas. Salí muy dolido”.