Iván Mejía se destapa sobre amenazas de muerte que le impiden ir a Medellín desde hace 37 años: “Ese señor me mata”

El periodista no va a Medellín desde hace más de 30 años. | Foto: Archivo SEMANA

En diálogo con el programa Se dice de mí , de Caracol Televisión, Iván Mejía recordó cuando su vida se vio gravemente amenazada en Medellín, una ciudad que no ha podido visitar desde hace más de 30 años , pese a que le tiene un gran cariño. El caleño explicó que todo comenzó en los años 80, cuando la capital antioqueña era prácticamente controlada por narcotraficantes como Pablo Escobar, que mantenía una guerra que dejó miles de muertos.

“Yo no voy a una ciudad que amé profundamente, donde viví muy bien, a Medellín, desde el año 1987. Estoy amenazado de muerte, sigo amenazado”, expresó.

Sobre la persona que lanzó esas amenazas de muerte y que prácticamente le ‘prohíben’ visitar Medellín, Mejía señaló que nunca lo ha revelado debido a que esto podía poner en peligro su seguridad. “Nadie me ha podido sacar el nombre de la persona porque sé que el día que yo lo mencione, ese señor me mata, entonces yo no voy a Medellín”, manifestó.