Eduardo Luis soltó bombazo en plena entrevista: “me gustaría ser presidente de Colombia”; así le respondió Iván Mejía

“Me gustaría hacerlo porque no tengo ambición de poder. Creo que tengo muy buenas ideas. Yo veo a los políticos y digo, juemadre, yo lo haría mejor. Siento que mucha gente agarra la política para solucionar sus problemas, no para solucionarle los problemas a lo demás”, dijo Eduardo Luis.

Y agregó que, “ me gustaría ser presidente de la República , pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política, nos quemamos”.

Sobre la frase “pidan domicilio”, en la entrevista con El Espectador Eduardo Luis reveló cómo la creó. “‘Pidan domicilio’ es la frase más espontánea de todas. Esa ni la pensé, esa se dio. Esa frase se la debo a un camarógrafo. Estaba haciendo un partido muy bueno con Carlos Antonio Velez, dije: ‘Carlos Antonio, qué partido que tenemos esta noche, tremendo. Si yo fuera ustedes amigos en casa, me quedaba en la casa, pedía domicilio y me veía este partidazo del fútbol colombiano. Así que pidan el domicilio y disfruten del juego’. Terminó el partido y cuando salgo el camarógrafo me dice: ‘Eduardo Luis, bacano eso de pidan domicilio’, así me dijo y yo me dije: ‘apunte mijo’. Ya al otro día volví a decirla: ‘amigos, pidan domicilio’, y se quedó”, dijo.