“Se está fraguando otra tragedia”: Iván Mejía tras el polémico gol de Junior contra Pereira

“En Pereira vs. Junior en el gol de Rodríguez del Junior (3-3) Bacca estaba adelantado, saltó a cabecear (no tocó el balón, pero lo intento). El VAR llamó al árbitro Rojas y no vio interferencia y dio gol. Yo veo interferencia de Bacca”, dijo José Borda, analista arbitral y agrega.

Protesta de Darwin Quintero

Darwin dejó de lado sus dos goles y no habló de otra cosa que no fuera la jugada por la que les arrebataron la victoria del bolsillo. “No me van a decir que el fuera de lugar de Bacca no es clarísimo. Te quedas con bronca porque te quitan tres puntos. Uno qué puede hacer con esta impotencia (…) el árbitro tiene la herramienta para poder corregir”, dijo.