Calvario para jugador en la Liga Betplay por intimidantes amenazas tras lesión de un rival

En conversación con el Vbar de Caracol Radio , dio a conocer la dura realidad que está viviendo no solo él sino también su círculo cercano por una acción fortuita: “Mi familia y yo hemos recibido amenazas y mensajes intimidantes, pero tenemos que vivir con eso. Que la gente sea consciente que no era lo que yo quería”.

La jugada que provocó la lesión de ligamento cruzado a Gonzalo Lencina, estará 7 meses de baja. Wilmar Roldán no le sacó ni amarilla al arquero de Alianza. pic.twitter.com/iqcHSAH4Jj

Para terminar y aunque no haya considerado que la lesión fuese su total culpa, dijo que por el colegaje se dirigió al afectado para mostrar que lo acompañaba en el duro momento“Le dejé un mensaje de fortaleza porque uno no quiere pasar por estos momentos. Le escribí que podría contar conmigo. Y ofrecerle disculpas a la hinchada del Pereira que no entiende que es un juego”.