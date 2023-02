En Inglaterra aterrizan los rumores con la posible salida de Luis Díaz; aseguran que Klopp ya tomó radical decisión

El comienzo de semana estuvo bastante movido en las toldas del Liverpool con un fuerte rumor sobre una posible salida de una de sus estrellas como Luis Díaz. Según, Calciomercato, el delantero haría parte de un intercambio con su colega del AC Milan, Rafael Leao, jugadr portugués que ha sido la grata sensación en el último tiempo.

El medio italiano aseguró que al atacante luso de 26 años está “cada vez más cerca” de dejar a los Rossoneri, pues su contrato expira el próximo verano y el club podría ‘escuchar ofertas’ para que el jugador no se vaya libre.

Ante esto, Liverpool aparece como uno de los aspirantes por tener sus goles y buscaría un canje con Luis Díaz. Los italianos valoran al hombre que nació en Almada, Lisboa entre 120 y 150 millones de euros.

“Luis Díaz, avaluado en unos 80 millones, la joya colombiana sería la contrapartida parcial, seguida de un rico ajuste de caja para atender el pedido de Maldini. Sin embargo, la posición del Milán es clara. Los rossoneri preferirían una propuesta solo en efectivo, cercana a los 120-150 millones. Un escenario en constante evolución, por tanto, para el mercado milanés: con Leao que podría dar el pistoletazo de salida al vals de los delanteros”, puntualiza la noticia sobre el guajiro.

El delantero portugués Rafael Leao estaría en los planes del Liverpool y el colombiano Luis Díaz entraría en la operación. - Foto: Fotomontaje Semana / Twiiter Rafael Leao @RafaeLeao7 y Liverpool FC (@LFC)

Ante este fuerte rumor que llegó desde la bota itálica, la prensa inglesa se puso al día para aterrizar los rumores sobre un posible adiós del colombiano, quien ha sido la figura desde su arribo y que se convirtió en un gran referente del ataque.

Uno de los medios que han estado más cercanos a esta noticia ha sido el ‘Liverpool Echo’, que en las últimas horas fue contundente y aseguró que el colombiano no saldrá, pues Jürgen Klopp ha estado convencido de su fútbol.

“Díaz tiene apenas 12 meses de carrera en el Liverpool y Klopp no tiene intención de dejar que el internacional colombiano se vaya. A la edad de 26 años es visto como una parte integral del plan a largo plazo y alguien cuya influencia e importancia solo aumentarán a medida que el entrenador busca construir su próximo gran equipo de Liverpool”, se lee en el artículo del rotativo.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. - Foto: Twitter Liverpool FC (@LFC)

A pesar de que su lesión de rodilla ha mermado en esta temporada en materia de resultados para el equipo, dicho medio ha afirmado que con su vuelta y con la presencia de jugadores como Gakpo, Núñez y Jota, hará la diferencia como lo hacía antes de su golpe.

“Con Cody Gakpo, Diogo Jota lo suficientemente en forma para comenzar los juegos nuevamente y Darwin Núñez comenzando a mostrar realmente por qué está tan bien calificado en Liverpool, el futuro del ataque de los rojos parece emocionante. Díaz será una parte importante de eso en el futuro”, afirmaron.

“El ex extremo del Porto fue la primera fase de un plan de tres etapas para actualizar las opciones de ataque en Anfield en 2022. Habiendo sido inicialmente destinado a ser un fichaje de verano, el Liverpool se vio obligado a actuar cuando quedó claro que Tottenham había hecho sus propias propuestas hacia el final de la ventana de transferencia de enero. Como resultado, la llegada de Díaz se aceleró, pero no ocurrirá lo mismo con su eventual salida. Él no irá a ninguna parte”, agregaron, sentenciando la permanencia del cafetero.

Luis Díaz. - Foto: Getty Images/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Cabe recordar que Luis Díaz tiene estimada su vuelta para los meses de marzo y abril, justo para el cierre de temporada, donde la escuadra roja necesitará de su destreza y liderazgo dentro del terreno de juego.

Hasta su lesión, Díaz había marcado la diferencia y se había convertido en un baluarte ante la salida de Mané al Bayern Múnich. En tan solo 12 presentaciones, el cafetero había marcado cuatro goles.