Equipo montó viral campaña para fichar a James Rodríguez tras su salida de São Paulo

| Foto: LatinContent via Getty Images

James Rodríguez tuvo un paso de dos años por Banfield donde conquistó un título. | Foto: LatinContent via Getty Images

Hasta el momento, la mencionada iniciativa no ha surgido efecto alguno, y tampoco se ha escuchado desde Argentina que haya un interés real por parte del Banfield. Por el momento, otros dos clubes del mundo sí parecen haberse interesados en el ‘10′, uno de Turquía y otra más de la MLS de los Estados Unidos.

Dos destinos para James

“Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, dijo James en una transmisión de Twitch cuando jugaba para el Al-Rayyan de Catar.