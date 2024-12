Cuando parecía que el ciclismo superaba la sombra del dopaje, llega la noticia de que el cuatro veces campeón del Tour de Francia y reciente ganador de la Vuelta a España, Chris Froome, estaría envuelto en un caso de uso de medicamentos estimulantes. El británico habría superado al doble los límites de una sustancia llamada salbutamol, utilizada para controlar el asma.

Jaime Roa, médico especialista en medicina del deporte y Abraham Alí, neumólogo y director médico de la Fundación Colombiana de Neumología, le explicaron a SEMANA qué es el salbutamol, sus efectos en el cuerpo y por qué Froome es sospechoso de haberse dopado.

SEMANA: ¿Lo de Froome fue dopaje?

Jaime Roa: Hasta el momento lo que ha pasado es que se conoció el resultado de la prueba del control que le hicieron a Froome. El nombre técnico es un analítico adverso. Esto significa que hay una situación que debe ser corroborada, antes de denominarlo como positivo para dopaje. Precisamente, eso es lo que van a evaluar las instancias respectivas; van a ver hasta qué punto esa sustancia utilizada para mejorar artificialmente el rendimiento, era efectivamente requerida para controlar su situación de asma aparente.

SEMANA: ¿Para qué se usa el salbutamol?

Abraham Alí: El salbutamol, conocido en EE.UU. como albuterol, es un medicamento ampliamente usado para dos cosas: una, para los pacientes asmáticos o para los pacientes que tienen un enfisema pulmonar (EPOC) y, en algunas mujeres para evitar las contracciones uterinas. Ese es el uso normal que se tiene del medicamento. Para los deportistas que lo utilizan para tratar el asma, tiene unos valores máximos de aparición en su orina que es de 1000 nanogramos de concentración.

SEMANA: ¿Por qué se puede considerar una sustancia de doping?

A.A.: Se usa para estimular el funcionamiento deportivo de personas no asmáticas o en asmáticos que quieren mejorar su rendimiento y reciben más medicamento del que se necesita. El punto es que ese medicamento actúa sobre unos receptores en los bronquios, que se llaman los receptores beta agonistas. Estos tienen como función esencial abrir los bronquios y por eso se usan en asma. Entonces, suponemos que a los pacientes a los cuales se les abren los bronquios tienen mayor posibilidad de intercambio de aire y por ello, mejoran su consumo de oxígeno.

SEMANA: ¿Esto cómo funciona?

A.A.: El bronquio abierto aumenta el aire y cuando se hace ejercicio a uno se le aumenta la sangre en el pulmón. Entonces, lo que aumenta el rendimiento en alguien es el aumento de la relación de la ventilación del pulmón y la cantidad de sangre que entra al pulmón. Cuando esas dos cosas aumentan, a la persona le mejora el rendimiento en todo. El salbutamol también tiene unos efectos en reducción de la grasa corporal que puede generar, por un efecto de aumento de temperatura, de termogénesis, pérdida de peso, pero esencialmente de grasa. Lo difícil de esto es establecer la diferencia de su uso cuando un deportista como Froome que dice que tiene asma y lo usa para eso, hace sobreuso del medicamento.

SEMANA: Varios analistas dicen que el salbutamol no tiene efecto en el rendimiento del deportista. ¿En realidad no ayuda?

J.R.: El salbutamol en deportes de resistencia como lo es el ciclismo, ayuda como un tipo de broncodilatación, es decir que amplía los bronquios y eso permite una mejor oxigenación en tiempos cortos. Es considerada una sustancia prohibida precisamente por esa implicación que tiene en el rendimiento deportivo. Entonces, sí aumenta el rendimiento, pero lo que está establecido en este momento en las guías de control antidopaje a nivel mundial es que es considerado prohibido cuando supera una dosis permitida. En este caso, Froome la superó al doble. Ahí está el inconveniente que han tenido y que tienen que aclarar frente a las instancias como la Unión Ciclista Internacional (UCI).

SEMANA: Froome dice que lo usó para el asma, pero esa dosis haría inferir que tiene un estado importante de la enfermedad. ¿Esta situación le permitiría rendir de la manera en la que lo hizo?

A.A.: La característica esencial del asma es la intermitencia. Entonces, ahí le surgen a uno como neumólogo otras preguntas y son las siguientes: cuando una persona es asmática, el tratamiento ideal que se debe utilizar son los corticoides inhalados y entiendo que los corticoides también se relacionan con el doping. Debemos mirar si los niveles de cortisol o cortisona cuando se elevan también se consideran doping porque seguramente si Froome tiene un asma importante, él utilizó corticoide inhalado y para controlarla debió usarla en niveles muy altos, lo que también podría corresponder a un doping. Esto no es lo que se está analizando, pero uno como neumólogo sabe que nadie utiliza altísimas dosis de salbutamol en asma sin utilizar corticoides inhalados. Volviendo a la pregunta, ¿si tiene un asma severa podría ganar vueltas y solo controlarse con salbutamol?, seguramente la respuesta es no.

J.R.: Todos sabemos que hay algunas sustancias que se han venido manejando, no solo en el ciclismo, sino en muchos otros deportes, bajo el pretexto de alguna enfermedad. Eso es lo que Froome tiene que demostrar: qué tanto en su crisis asmática requería ese grado de inhalación. Pero, fisiológicamente un deportista con una crisis asmática que requiera una dosis tan alta de salbutamol, no daría para que rindiera de la manera que rindió que fue básicamente ganar la Vuelta a España.

SEMANA: Doctor Alí, volviendo al tema de la intermitencia, ¿Qué efecto tiene?

A.A.: El tema va a que un paciente puede tener un asma muy severa en algún momento, recibir un buen tratamiento y después funcionar perfectamente bien. El hecho de tener asma severa no significa que no puedas tener un buen funcionamiento en algún momento de tu vida. Y si él se trató perfectamente bien el asma para las vueltas, no debería tener problema. Pero es curioso que tratándosela perfectamente bien y estando estable, requiera altas dosis de salbutamol, porque eso iría en contra de la estabilidad del asma.

SEMANA: ¿Cuál es la restricción con el salbutamol?

J.R.: Hasta hace varios años era requerido un permiso especial para poder usar el salbutamol. De manera reciente, lo que se ha establecido es que solo es necesario un permiso especial, si se prueba que es una extensión terapéutica y solo se requiere si va a superar un determinado nivel de concentración en cualquiera de sus aplicaciones: ya sea por vía oral o inhalado. Entonces, creo que fue un descuido de la parte médica, del equipo, que al utilizar la sustancia no hizo la previsión de que iba a superar los niveles permitidos en orina y por eso están en esta polémica.

SEMANA: El subcampeón de la Vuelta a España, Vincenzo Nibali dijo que en esos días en España había llovido por lo que le parecía difícil que Froome sufriera asma. ¿Qué efecto tiene la lluvia en el asma?

J.R.: La temporada de alérgenos se da por el polen y, generalmente producen una reacción alérgica como el asma. En Europa se da principalmente en la Primavera. Por eso los meses de esa temporada son los peores porque hay mucho polen en el aire y esto afecta a los deportistas que suelen tener sus crisis asmáticas. En la época en la que sucedió, en septiembre, ya esto habría pasado. Si le sumamos la lluvia, esta hace que el polen no esté en el aire tan fácilmente generando esas posibles alergias. Por eso Nibali comenta el antecedente de los días eran lluviosos y que es muy raro tener una crisis asmática en la lluvia. De hecho, la humedad ayuda mucho para prevenir o tratar el asma que se da más en tiempos secos.

A.A.: Cuando estás haciendo deporte es obligatorio que aumentes tu frecuencia respiratoria. Al aumentar esto genera mayor intercambio de aire y este mayor intercambio de aire es de aire frío. El aire frío genera cierre de los bronquios por estímulos de algo que se llaman los termoreceptores, que son los que censan la temperatura dentro de los bronquios. Cuando siente que hay intercambio rápido de frío tiende a cerrarse.

SEMANA: ¿Qué cree que va a pasar a continuación?

J.R.: Yo creo que por lo mediático del caso es posible que no pase nada y que finalmente se le absuelva. Ya dependerá mucho de qué tan estricta quiera ser la UCI si lo comparamos con otros casos que también han sido tratados con salbutamol. Ya la UCI determinará si castiga igual o no. En casos anteriores ha habido suspensiones desde los dos meses hasta el año. Entonces, hay que mirar antecedentes jurídicos al respecto y cuál será evidencia que presentará Froome para justificar el uso del salbutamol. En mi opinión, si se fuera estricto, Froome debería ser suspendido porque las concentraciones que le encontraron de salbutamol son muy altas, exageradas. Esto podría indicar que el ciclista estaría usando esa sustancia para mejorar su rendimiento. Pero eso solo lo va a demostrar la evidencia que él muestre frente a la UCI y las autoridades antidopaje.