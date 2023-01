Estalla escándalo en Francia que incluye a Kylian Mbappé y Zinedine Zidane

“A Zinedine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono”, declaró el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet, este domingo en la radio RMC, un día después de renovar como seleccionador hasta 2026 a Didier Deschamps.

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar a Deschamps, lo había llamado en los últimos días, Le Graet se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo. “Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, ‘Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier’?”, señaló Le Graet.

El presidente de la FFF, de 81 años, también se mostró muy seco cuando le preguntaron por las informaciones que vinculan a Zidane con el banquillo de la selección brasileña.

“Me sorprendería que se fuera allí. Puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps”, dijo. “No tengo a nadie que salvar, puede ir dónde quiera, a un club, tendrá muchos que le quieran en Europa, un gran club”, añadió.

Zidane se encuentra sin equipo desde su salida del Real Madrid en 2021 - Foto: AFP

Las declaraciones de Le Graet fueron criticadas por la estrella y máximo goleador del Mundial Kylian Mbappé. “Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así”, escribió el jugador del PSG en Twitter.

Al respecto también reaccionó la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, que reclamó a Le Graet que se disculpara. “Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane”, escribió la ministra en Twitter.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Deschamps aplaza el sueño de Zizou

El sábado la federación francesa anunció que el contrato de Deschamps fue renovado hasta 2026 y el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Tras llegar a la selección francesa en 2012, ‘Didi’ terminaba su contrato después del Mundial de Qatar, donde los Bleus alcanzaron la final, ganada por Argentina.

“Quiero anunciarles algo que es para mí un inmenso placer, y es que mi presidente decidió prolongarme hasta 2026″, declaró Deschamps en la tribuna de la asamblea general, donde fue recibido con una fuerte ovación.

El técnico de Francia Didier Deschamps durante la semifinal del Mundial contra Marruecos - Foto: AP

“Doy las gracias al presidente (Noël Le Graët, nota) por su apoyo permanente y su confianza mantenida”, añadió. “Es algo que es esencial en el funcionamiento de la selección francesa”.

Deschamps, que deseaba obtener una prolongación hasta el Mundial 2026 (en Estados Unidos, Canadá y México), ganó de esta manera la apuesta cuando Noël Le Graët era más partidario de ampliar su contrato hasta la Eurocopa 2024 en Alemania. “Es una señal de confianza muy importante poder tener un contrato hasta 2026″, afirmó el sábado.

Noel Le Graet junto a Didier Deschamps tras el título de Rusia 2018 - Foto: AFP

Deschamps, que ganó como jugador el Mundial de 1998, posee la mayor longevidad en el banquillo de los Bleus delante de Michel Hidalgo, que estuvo ocho años y seis meses en el cargo (marzo de 1976 - junio de 1984), teniendo además el récord de partidos en el banquillo francés (138, muy por delante de los 79 de Raymond Domenech) y, sobre todo, el mejor palmarés.

Nombrado tras la Eurocopa 2012, donde la selección francesa, con Laurent Blanc en el banquillo, fue eliminada por España en cuartos de final (2-0), Deschamps enderezó el rumbo del equipo: su selección llegó primero a cuartos de final del Mundial 2014 en Brasil, donde fue eliminada por el futuro campeón, Alemania (1-0), después guio a su conjunto a la final perdida de la Eurocopa 2016 en Francia (derrota 1-0 contra Portugal) y al título mundial en Rusia, antes de llegar de nuevo a la final en Qatar 2022.

Su único fracaso tuvo lugar en la Eurocopa 2020, disputada en 2021, donde los Bleus fueron eliminados en octavos de final por Suiza. “Si continúo es porque estoy convencido de que hay cosas bonitas a hacer y que tengo toda la energía para hacerlo”, afirmó el técnico, que se acordó del reciente Mundial con cariño, pese a la derrota en la final.

“Solo vivimos felicidad allí (en el Mundial 2022, nota), pese a un desenlace cruel al final. Pero desde el momento donde las ganas y la determinación están al máximo y que mis ganas son compartidas por mi presidente, se llega a esta decisión que me pone muy contento”, explicó Deschamps.

*Con información de AFP.