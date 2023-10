Estalla la preocupación en Liverpool por el padre de Luis Díaz: nuevo pronunciamiento oficial

La idea del cuerpo técnico es disponer un once alternativo en el que los habituales titulares tengan la posibilidad de descansar, pensando en el duelo del fin de semana por Premier League, visitando a Luton, uno de los recién ascendidos.

El plantel de los reds no ha sido ajeno a la difícil situación que vive Luis Díaz. Por eso, se pronunciaron nuevamente en la rueda de prensa de este martes, a través de Pep Ljinders, asistente técnico de Jürgen Klopp.

La primera pregunta de la conferencia estuvo dirigida al impacto del secuestro de Luis Manuel Díaz en Colombia, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que todavía no tiene un final feliz . La Policía Nacional continúa con el operativo de búsqueda.

Para el guajiro no ha sido fácil esperar novedades desde Liverpool, a miles de kilómetros de su natal Barrancas, desde donde la familia clama por la liberación de su padre. “Ahora intentamos apoyarlo tanto como podemos; muchas cosas están fuera de nuestro alcance”, agregó el ayudante de Klopp.

Luis Díaz no estará en la convocatoria para el partido de este miércoles en casa del Bournemouth y, a menos que todo se solucione en las próximas horas, tampoco hará parte de la lista de jugadores disponibles para viajar a Luton el fin de semana.

Jürgen Klopp abrazando a Luis Díaz, su dirigido en Liverpool. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por cuestiones de seguridad, el jugador colombiano todavía no ha tomado la decisión de viajar al país para apersonarse de la situación. Son sus familiares los que lo mantienen al tanto de cada hallazgo de las autoridades.

En la rueda de prensa también preguntaron si Liverpool está haciendo algo para ayudarlo, a lo que Ljinders respondió de manera tajante: “ Creo y siento que es solo para el Liverpool FC y los jugadores saber lo que estamos haciendo y que estamos haciendo lo correcto. No me corresponde a mí decir lo que estamos haciendo por Luis Díaz ”, dijo.

“Mientras él sepa que estamos haciendo todo lo correcto y oremos... Todo el club está detrás de él y si él tiene ese sentimiento de parte de nosotros, está bien. No voy a compartir nada. No me corresponde a mí decirlo”, declaró.