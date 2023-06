Excéntrico y lujoso: así es el avión de 200 millones que transporta a los jugadores del Al-Hilal en Arabia Saudí

Para nadie es un secreto que la Liga de Arabia Saudita es una de las que más flujo de dinero tiene en el mundo y que, en los últimos meses, ha contratado a jugadores de elite para que estén en sus equipos realizando atractivas ofertas económicas. El fútbol árabe empezó a tener más visibilidad luego de la contratación del astro portugués, Cristiano Ronaldo, por parte del conjunto Al Nassr, tras este episodio varios futbolistas se han dejado llevar por los jeques árabes.

Karim Benzema, N’golo Kante, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Rúben Neves y Hakim Ziyech son algunas figuras mundiales que ahora hacen parte de esta liga, que incluso intentó ofertar por el argentino Lionel Messi, quien finalmente decidió por temas familiares y personales no aceptar la oferta proveniente de este país.

Al Hilal Team Group durante la Liga de Campeones de la AFC - Región Occidental (Photo by Matthew Ashton - AMA/Getty Images) - Foto: Getty Images

En los últimos días, por medio de las redes sociales se ha viralizado un video en el cual el delantero del Al Hilal, Odion Ighalo, mostró el interior del lujoso avión que está a disposición de los jugadores del club para los viajes entre las diferentes ciudades donde juegan.

El Boeing 747-400 cuenta con múltiples lujos que permiten a los deportistas y al cuerpo técnico tener las mayores comodidades, mientras se desplazan a su destino. Al interior los jugadores tienen desde un restaurante hasta un ‘baño dorado’ que se rumora es de uso exclusivo para el presidente del club Al Hilal.

Vea el video del lujoso avión del Al Hilal

El futbolista Odion Ighalo compartió como es el avión de 200 MDE del Al Hilal de Arabia Saudita para transportar a sus futbolistas recien fichados



Así quien dice que no 🥹pic.twitter.com/hl5f4Gga2f — Analistas (@SomosAnalistas_) June 28, 2023

Según estimaciones, este modelo de avión tiene la capacidad de transportar a más de 500 personas; sin embargo, como es uso exclusivo del equipo árabe, tan solo puede llevar a los jugadores, directivos y cuerpo técnico, por lo que estaría siendo utilizado por menos de 100 personas. Las modificaciones que le habrían realizado a este avión podría estimar un precio cercano a los 200 millones de euros.

Una vista general de Cosmic Girl, un avión Boeing 747-400. Imagen de referencia (Photo by Matthew Horwood/Getty Images) - Foto: Getty Images

Nuevo jugador de la liga árabe: “Me voy por el dinero, no lo puedo negar”

Tras pasar una temporada en el Chelsea, el defensa senegalés Kalidou Koulibaly se suma a la lista de estrellas del fútbol europeo que han optado por unirse a la millonaria liga de Arabia Saudí, en la que ha firmado con el Al-Hilal saudí hasta la temporada 2025-2026.

El jugador ha compartido abiertamente las razones que lo han llevado a dejar el fútbol de élite en Europa y embarcarse en una liga de menor calibre pero con un gran poder económico. “No puedo negarlo. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos. También podré invertir en las actividades de mi asociación Capitaine du Coeur en Senegal. Hemos comenzado la construcción de una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes”, indicó el futbolista.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - England v Senegal - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 4, 2022 Senegal's Kalidou Koulibaly looks dejected after England's third goal REUTERS/Wolfgang Rattay - Foto: REUTERS

Sin embargo, el dinero no ha sido la única razón para la decisión de Koulibaly de irse a Arabia. La religión también ha desempeñado un papel importante. “Soy musulmán, y estoy llegando a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, por lo que es importante para mí. Estoy en mi lugar, allí me sentiré mejor”, declaró en una entrevista al Corriere dello Sport.

Como uno de los pioneros en la Liga de Arabia, el defensa senegalés se muestra entusiasmado: “Estoy encantado de ser uno de los primeros en unirse a una liga en evolución. Espero poder ayudar a Arabia Saudita y Al-Hilal a escribir una nueva historia deportiva. Además, está este contrato muy importante”.

Wesley Fofana y Kalidou Koulibaly disputan el balón con Diogo Jota, en un partido Chelsea vs Liverpool. - Foto: Getty Images

Koulibaly reconoce que ha sido recibido de manera excepcional desde que se hizo oficial su fichaje: “En Riad me han recibido de manera extraordinaria. El presidente me trató con un enorme respeto, pocas veces he experimentado tanta atención y disponibilidad. Quiero devolver todo ese cariño en el campo. Quiero ganar por ellos”.