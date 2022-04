Exjugador del Liverpool aseguró que Luis Díaz “no es un gran fichaje”

John Barnes dio sus razones para no considerar al atacante colombiano como la mejor contratación invernal.

El nombre de Luis Díaz le está dando la vuelta al mundo gracias al gran presente que vive en el Liverpool de Inglaterra, equipo al que se acopló de manera inmediata y hasta sorprendente. Sin necesitar tiempo de adaptación, el atacante colombiano recibió la confianza de Jürgen Klopp y empezó a jugar con tan solo una sesión de entrenamiento.

Al comienzo, para muchos fue suerte, pero a medida que pasan los partidos él sigue demostrando que es trabajo y talento, ese que nació en Barrancas, en el departamento de La Guajira.

Por sus destacadas presentaciones se puede pensar que el fichaje de Díaz fue el mejor del mercado invernal, pero hay alguien muy cercano a los reds que piensa lo contrario. En conversación con The Mirror, el exfutbolista John Barnes expresó que Liverpool sacó ventaja al no tener mucha competencia a la hora de ofertar por el guajiro de 25 años.

Barnes, quien vistió la camiseta del Liverpool entre 1987 y 1997, aseguró que Luis Díaz “no es un gran fichaje de enero”, dado que al equipo inglés “no le costó eso” porque no fueron “el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás detrás de él”.

“Este es un fichaje que hace Jürgen Klopp porque sabe que puede integrarlo en un equipo y tener el éxito que tiene ahora”, agregó.

El exfutbolista añadió que es “muy parecido a cuando vino (Mohamed) Salah, vino (Sadio) Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son, eso tiene que ver con Klopp pudiendo identificar la plantilla de jugador que quiere”.

Además, sentenció que el internacional con la Selección Colombia no estaría viviendo lo mismo en otro de los grandes equipos de Europa, porque en el Liverpool hay todo un sistema que lo apoya a él y todas las contrataciones.

“Díaz no hará esto en el Manchester City, no lo hará en el Real Madrid porque Salah se adapta a nuestra forma de jugar, así que si Mo Salah siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo no creo que lo haga”, sentenció John Barnes.

En menos de tres meses con el Liverpool, Luis Díaz ha disputado 621 en nueve partidos por liga inglesa, siete de ellos como titular, con un registro de tres goles y dos asistencias. Además, a nivel internacional suma 194 minutos en cuatro duelos con los reds, en la Champions League con una anotación y otro pase gol.

Cabe recordar que el atacante colombiano ya fue campeón de la Copa de la Liga y podría levantar más títulos porque su equipo está en las semifinales de la Champions, tiene opciones de ganar la liga y disputará la final de la FA Cup ante el Chelsea el 14 de mayo.

Por lo pronto, Luis Díaz y Liverpool se alistan para el duelo ante Villarreal, válido por la ida de las semifinales de la Champions League. Este compromiso se disputará este miércoles 27 de abril a las 2:00 p. m. (hora colombiana).