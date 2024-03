Explosivas declaraciones de Leonel Álvarez contra el arbitraje colombiano; “no queremos tragedias”

En las últimas semanas, el fútbol profesional colombiano se ha manchado con múltiples polémicas arbitrales, eso no es un secreto. En diferentes partidos de la Liga Betplay del primer semestre del año se han presentado decisiones de los jueces que han dado pie a la controversia.

Estas, por lo general, han estado relacionadas con presuntas infracciones, para disparos desde el punto penal, que se han otorgado y que no se han otorgado. A través de las distintas redes sociales las polémicas que se han presentado se han hecho virales.

Y, como es normal cuando se presentan las polémicas decisiones arbitrales, los entrenadores de los equipos del fútbol profesional colombiano salen a dar su respectivo punto de vista sobre el tema en diversos espacios.

Leonel Álvarez habló sobre el arbitraje. (@DeporPereiraFC) | Foto: Tomada del Twitter @DeporPereiraFC

Uno de ellos, por ejemplo, fue Leonel Álvarez, exjugador de la Selección Colombia y actual Director Técnico del Deportivo Pereira, club que el domingo 17 de marzo medirá fuerzas en condición de visitante ante Águilas Doradas. Este juego corresponderá a la jornada número 12 de la Liga Betplay.

“Creo que es bueno que le pongamos cuidado a esto. Esto no es un juego. Seguramente alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero esto sí hay que evaluarlo. A mí la verdad me preocupa mucho porque no queremos que haya tragedias en los estadios”, manifestó sin tapujos, en rueda de prensa, el entrenador risaraldense.

Además, agregó que sí hay jueces que hacen muy bien su trabajo, pero no se guardó nada para expresar que los que no hacen bien su labor sean sancionados. “Son más los buenos, pero hay otros que sí le da pena a uno. Que reciban un castigo y más cuando no han actuado de buena manera”, dijo.

Asimismo, es de resaltar de Leonel Álvarez, que cobró el último penal para que Atlético Nacional se coronara campeón de la Copa Libertadores del año 1989, indicó que es normal que los árbitros se una o dos veces, pero que de forma seguida es una cuestión realmente inaceptable. El Dt del Pereira también aseguró que el tema de las polémicas arbitrales es una cuestión seria, no un juego.

Leonel Álvarez. (@DeporPereiraFC) | Foto: Tomada del Twitter @DeporPereiraFC