“Rosca” en la Selección Colombia; hacen alarmante denuncia por convocatoria de Néstor Lorenzo

Pero, como era de esperarse, esta convocatoria de la Selección Colombia generó un profundo inconformismo en muchos hinchas. El disgusto, principalmente, se generó por el no llamado de uno de los mejores jugadores cafeteros en la actualidad, Miguel Ángel Borja.

Pero para Néstor Lorenzo, tal vez, la actuación del exjugador del Junior de Barranquilla no es suficiente. Las críticas por el no llamado de Borja crecen más y más. Y, sobre el no llamado de este centrodelantero, hace algunas horas se conoció una alarmante denuncia.