Extécnico de la Selección Colombia rumbo a Boca Juniors; se perfila como el primer candidato

Declaraciones de Riquelme tras la derrota de Boca en la final de la Libertadores

El agradecimiento de Riquelme: “Con los jugadores tenemos una relación muy buena, estamos dolidos, pero muy agradecidos por lo que hicieron y la ilusión que les dieron a los hinchas. Esto es fútbol, gana uno solo. Soñábamos ganar, no se pudo, pero tenemos que felicitar a Fluminense y seguir adelante. Muy agradecido a jugadores y cuerpo técnico que dejó de trabajar en el club por decisión de él (Almirón) cuando pensábamos que iban a llegar hasta el final”.

El apoyo a Fabra (expulsado en la final). “Hoy Frank llegó llorando al entrenamiento, bajó de su auto y pasó caminando llorando. Pasaron dos días... Él quiere mucho a nuestro club e hizo mucho por llegar a la final. Fue el mejor ante Racing y ante Palmeiras. La prensa se enamora de muchos jugadores, a veces de algunos nuestros, y eso es bueno, pero no miro el fútbol como ellos. Fabra fue fundamental en este tiempo”.

Los referentes del club: “Es maravilloso porque tenemos la suerte de que los hinchas quieran y estén contentos con los más chicos, por los grandes. Cuando no se gana, las críticas van para ellos. Tomamos la decisión de darles tiempo a los chicos. Medina fue el primero que debutó, fue creciendo de a poquito, por ahí le costó, y este año disfrutó un montón. Antes no sucedía eso. Marcos (Rojo) estuvo tres días sin dormir y no le entraba en la cabeza que se perdía la final”.