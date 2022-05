Falcao se une a protesta de jugadores y manda certero mensaje a dirigentes del FPC

El fin de semana pasado en el que se desarrolló la última fecha del todos contra todos en el fútbol colombiano, se presentó una hecho particular en las canchas, donde los jugadores de cada equipo, antes de iniciar el juego, decidieron sentarse sobre el terreno de juego en son de protesta contra la Dimayor y los directivos del FPC, asegurando que no han sido escuchados.

Según el comunicado emitido por Acolfutpro, los jugadores manifestaron que “a pesar de que somos protagonistas principales del espectáculo, no hemos tenido participación en las decisiones que se toman en torno al fútbol, un derecho del que se han apropiado exclusivamente los directivos. Para construir un fútbol mejor para todos necesitamos ser escuchados”.

“Queremos tener voz y voto en la aprobación de reglamentos y de los calendarios, ya que estos siguen afectando nuestros períodos de descanso y vacaciones por el excesivo número de partidos”, se agrega en la misiva emitida.

La entidad finalmente señaló en representación de sus jugadores que siguen “esperando que se negocien nuestras peticiones, presentadas desde el año 2019. La negociación colectiva beneficia a todos los que hacemos parte de la industria del fútbol y necesitamos tener unas reglas claras, que sean concertadas entre directivos y futbolistas”.

A esta sentida protesta se unió una voz de alto peso en el fútbol colombiano. Por medio de sus redes sociales, el delantero del Rayo Vallecano, Radamel Falcao García, estuvo al tanto de lo sucedido y se solidarizó con sus colegas.

“Los futbolistas de nuestra liga necesitan ser escuchados como lo somos en otras ligas del mundo. Entre todos podemos construir mejores condiciones laborales para nuestro fútbol”, escribió el delantero cafetero, haciendo referencia a la problemática del balompié nacional.

Los futbolistas de nuestra liga necesitan ser escuchados como lo somos en otras ligas del mundo. Entre todos podemos construir mejores condiciones laborales para nuestro fútbol. https://t.co/hW4zdhcZU8 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 17, 2022

“Estamos cansados”

Tras el 1-0 ante Unión, el experimentado capitán del América, Adrián Ramos, fue claro y contundente al hablar de la dirigencia del FPC.

“No podemos dejar pasar por alto lo que estamos haciendo los futbolistas, es el momento donde nos hemos cansado, queremos que nos escuchen, tener voz y voto para las planificaciones del torneo, creo que los protagonistas somos nosotros y somos los últimos que tienen en cuenta”, dijo de entrada el delantero.

“Para que el fútbol colombiano sea más competitivo, deben mejorar muchas cosas y a partir de allí tener mejores condiciones para los futbolistas, que no nos pasen más por encima, estamos cansados y les pedimos que por favor se sienten, negocien con nosotros y tomemos todos decisiones, para que el fútbol colombiano mejore”, agregó.

Esta no fue la única protesta del goleador escarlata, pues además de pedir que los jugadores “tengan voz y voto”, también pidió que los torneos que se disputan en suelo nacional sean más competitivos.

“Que seamos más competitivos y no estemos hablando cada vez que se compita a nivel internacional de fracasos, porque si no nos tienen en cuenta a nosotros que somos los protagonistas va a ser muy difícil; entendemos que cada quien en su rama, pero estamos cansados por todo lo que hemos pasado y ya es el momento que ellos nos escuchen, no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente tener voz y voto como la tienen ellos y que el fútbol colombiano mejore”, dijo.

“Espero que en este plazo que tenemos de para, podamos reflexionar y sentarnos a negociar, escucharnos a nosotros los futbolistas, para que tengamos un mejor futbol”, sentenció.

Finalmente, el exjugador del Borussia Dortmund, Hertha de Berlin y otros clubes, envió un mensaje de unión, todo con el fin de salir de la crisis por la que pasa el fútbol colombiano: “Al igual que ellos queremos ganar, pero esto es un trabajo en equipo para mejorar el fútbol colombiano a nivel internacional y de selecciones; hay que sentarse a escuchar a los jugadores, solamente pedimos eso y que tengamos voz y voto, así todos vamos hacia adelante, porque por ahora no lo han hecho, no nos quieren escuchar”.