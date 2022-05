“Estamos cansados”: Adrián Ramos se despachó contra los dirigentes del FPC

Este domingo se llevó a cabo el cierre de la última jornada del todos contra todos con el juego entre América de Cali y Unión Magdalena, juego que si bien no definía nada en el campeonato, era una dura prueba para los escarlatas, ya que traían una mala racha en liga y copa, torneos de los cuales quedaron eliminados prematuramente.

A pesar de llevarse la victoria en el juego con los samarios, los focos apuntaron a un gesto de varios jugadores en la previa del encuentro, los cuales sentaron su protesta en contra de los dirigentes del FPC, pues según ellos, su opinión no se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones trascendentales.

Tras el 1-0 ante Unión, el capitán del América, Adrián Ramos, fue claro y contundente al hablar de la dirigencia del FPC. “No podemos dejar pasar en alto lo que estamos haciendo los futbolistas, es el momento donde nos hemos cansado, queremos que nos escuchen, tener voz y voto para las planificaciones del torneo, creo que los protagonistas somos nosotros y somo los últimos que tienen en cuenta”, dijo de entrada el delantero. “Para que el fútbol colombiano sea más competitivo, deben mejorar muchas cosas y a partir de allí tener mejores condiciones para los futbolistas, que no nos pasen más por encima, estamos cansados y les pedimos que por favor se sienten, negocien con nosotros y tomemos todos decisiones, para que el fútbol colombiano mejore”, agregó.

Adrián Ramos se lamenta tras la eliminación del América - Foto: Dimayor

Esta no fue la única protesta del goleador escarlata, pues además de pedir que los jugadores “tengan voz y voto”, también pidió que los torneos que se disputan en suelo nacional sean más competitivos. “Que seamos más competitivos y no estemos hablando cada vez que se compita a nivel internacional de fracasos, porque si no nos tienen en cuenta a nosotros que somos los protagonistas va a ser muy difícil, entendemos que cada quien en su rama, pero estamos cansados por todo lo que hemos pasado y ya es el momento que ellos nos escuchen, no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente tener voz y voto como la tienen ellos y que el fútbol colombiano mejore”, dijo.

“Espero que en este plazo que tenemos de para, podamos reflexionar y sentarnos a negociar, escucharnos a nosotros los futbolistas, para que tengamos un mejor futbol”, sentenció.

Duro con los dirigentes

El mensaje de Ramos no paro ahí, el atacante además aseguró que la evolución del balompié nacional va quedada debido a los dirigentes que no escuchan. “Cada vez en más difícil y no nos escuchan, somos los protagonistas del espectáculo y somos los últimos en los que piensan y si hablamos nos hacen caso omiso. Por eso después estamos cada ocho días hablando de fracasos internacionales cuando queremos competir de la mejor manera, pero no nos escuchan, ¿entonces cuando vamos a mejorar? Tenemos que tener una liga más organizada y competitiva, en eso estamos claros, no es que yo lo diga, los resultados nos lo están mostrando y nos tienen y deben escuchar”, manifestó.

Finalmente, el exjugador del Borussia Dortmund, Hertha de Berlin y otros clubes, mandó un mensaje de unión, todo con el fin de salir de la crisis por la que pasa el fútbol colombiano. “Al igual que ellos queremos ganar, pero esto es un trabajo en equipo para mejorar el fútbol colombiano a nivel internacional y de selecciones, hay que sentarse a escuchar a los jugadores, solamente pedimos eso y que tengamos voz y voto, así todos vamos hacia adelante, porque por ahora no lo han hecho, no nos quieren escuchar”.

Ramos y América de Cali desde ya se enfocan en lo que será el próximo semestre, pues en el primer torneo del año, el cuadro rojo firmó una de las campañas más controversiales de los últimos años.