Falcao vive una pesadilla: Rayo Vallecano confirma nuevo problema que lo alejará de las canchas

Al tiempo que se habla de su inminente salida a final de temporada, Falcao García da más argumentos para que la dirigencia del Rayo Vallecano decline la opción de renovar su contrato.

Este viernes, en la rueda de prensa previa al choque ante Real Sociedad, el técnico del club español, Andoni Iraola, confirmó que el Tigre no integrará la convocatoria a raíz de un problema físico que lo dejará fuera al menos hasta el mes de mayo. “No vamos a tener a Falcao que se lesionó el otro día. Acabó tocado el partido contra Osasuna”, dijo.

Aunque no entregó muchos detalles de la situación médica del colombiano, aseguró que se trata de una “roturita muscular” por la que no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros durante la semana. “No sé cuánto durará, pero necesita su tiempo de recuperación. Creo que sus dos o tres semanas suele llevar”, completó.

“Es la primera vez que no vamos a ir con la convocatoria llena. Se juegan cosas importantes y tampoco vamos a quitar jugadores importantes. Pero vamos a estar los suficientes para poder hacer un buen partido en Anoeta. Queremos liberar presión y volver a ganar, fuera de casa cuesta más, pero eso es lo que nos gusta como equipo”, añadió.

Iraola ha condenado a Falcao al banquillo del Rayo Vallecano. - Foto: Getty Images

De esta manera, Iraola se queda con Raúi de Tomás y Sergio Camello como opciones para el frente de ataque, al que le han llovido críticas por la falta de gol en la segunda parte de la temporada. Falcao, por ejemplo, solo ha marcado dos tantos por liga en toda la temporada, números preocupantes para su larga carrera como goleador.

“Me preocupa que el Rayo Vallecano gane partidos, me da igual el que meta los goles. Los delanteros quiero que nos ayuden a ganar partidos. Prefiero que no marquen y ganemos a que metan todos y perdamos. Es una parte del juego, pero no nos podemos quedar sólo en eso. El fútbol es mucho más complejo que todo eso”, afirmó.

Falcao solo ha jugado 5 partidos como titular esta temporada. - Foto: Getty Images

Así como la continuidad del Tigre corre peligro, la de Iraola no está confirmada tampoco. “Sigo pensando lo que vengo diciendo. Esto va de ganar partidos, conseguir puntos y lograr objetivos. Si ganas partidos, seguramente estás haciendo bien tu trabajo y tendrás opciones de continuar”, explicó.

Mucho de eso lo definirá que logre la clasificación a torneos internacionales, misma que se ha ido complicando con la seguidilla de resultados negativos que acumularon desde el mes pasado. “Estamos en ese proceso, quedan 27 puntos, no tenemos nada garantizado y tenemos que seguir peleando. Quedan muchísimos partidos y mucha liga para empezar a pensar en más adelante”, declaró.

“No hemos hablado (con la dirigencia). Ya sabéis cuál es la forma de trabajar desde que yo estoy aquí. Estamos todavía en ese proceso de hacer los deberes porque todavía no los hemos hecho. Con 40 puntos no es suficiente. Es verdad que a lo mejor los de abajo empiezan a perder, pero les veo todavía con capacidad de sumar muchos puntos”, insistió.

Andoni Iraola tiene contrato hasta mediados de 2023 - Foto: AFP

La Real Sociedad, rival de este sábado, es de hecho uno de esos equipos que pelea por meterse a Champions, razón por la que deben cometer la menor cantidad de errores posibles para llevarse tres puntos que serían vitales. “Es un equipo que compite muy bien. Son muy buenos con balón, son agresivos en la presión tras pérdida, todo el mundo trabaja y corre, pero el salto que han dado es porque ahora saben competir”, analizó.

El Rayo viene de ganar a Osasuna, recientemente clasificado a la final de la Copa del Rey, lo que puede significar una motivación para encarar el final de la temporada. “Ojalá haya supuesto un punto de inflexión. Es verdad que de esos ocho partidos sin ganar son cinco empates y algunos sinceramente creo que merecimos ganar. Tenemos que seguir esa línea de competir y estar en los partidos”, completó Iraola.